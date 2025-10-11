  1. وه‌رزش
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١٩ ١٨:٤٤

هەڵبژاردەی کێش هەڵگریی ئێران بووە پاڵەوانی جیهان

هەڵبژاردەی نەتەوەیی هەڵگرتنی قورسایی ئێران نازناوی پاڵەوانێتی جیهانی بەدەستهێنا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

هەڵبژاردەی نەتەوەیی هەڵگرتنی قورسایی ئێران کە بە ٨ وەرزشوان بەشداری ٩٠هەمین کێبڕکێی جیهانیی لە نوروێژ کردبوو، بە بردنەوەی ٦ میدالیای زێڕ، زیو و برۆنز و ٣٨٨ خاڵ نازناوی پاڵەوانێتی جیهانی بەدەستهێنا.

