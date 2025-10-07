شەڕی خەستی هێزەکانی ڕژێمی سووریا و شەڕڤانانی کورد؛ کێ تاوانبارە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوابەدوای بەرز بوونەوەی ئاڵۆزییەکان لە نێوان هێزەکانی حکومەتی کاتی دیمەشق و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک، وەزارەتی بەرگری حکومەتی کاتی سووریا بە بڵاو کردنەوەی بەیاننامەیەک ڕاپۆرتە بڵاو کراوەکان سەبارەت بە هێرشەکانی ئەرتەش بۆ سەر ناوچە سڤیلەکان لە دەیرحافری ڕەت کردەوە. ئەو وەزارەتخانە جەختی کردووە کە هێزەکانی ئەرتەش تەنیا لە وەڵام بە هێرشی هێزەکانی هەسەدە لە ناوچەکانی حەمیمە و کیتا لە ڕۆژهەڵاتی حەلەب هەوڵیان داوە.
هاوکات و لە بەرانبەردا هێزەکانی هەسەدە دەوڵەتی دیمەشق بە هێرشی خۆکوژی و تۆپبارانی ناوچە نیشتەجێیەکان تاوانبار کردووە و ئەو هەڵمەتانەی هەوڵ بۆ گەڕاندنەوەی دزەی لەدەست چوویان و تێکدانی سەقامگیری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا وەسف کردووە.
