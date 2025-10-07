  1. سووریا
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١٥ ٠٨:٥٧

شەڕی خەستی هێزەکانی ڕژێمی سووریا و شەڕڤانانی کورد؛ کێ تاوانبارە

شەڕی خەستی هێزەکانی ڕژێمی سووریا و شەڕڤانانی کورد؛ کێ تاوانبارە

دوابەدوای پێکدادانی ئەم دواییە لە ناوچەی دەیرحافر، وەزارەتی بەرگری سووریا ڕاپۆرتی هێزەکانی هەسەدە سەبارەت بە هێرشی ئەرتەش بۆ سەر ناوچە سڤیلەکانی ڕەت کردەوە و ئەوەی هەوڵێک بۆ شاردنەوەی هەوڵەکانی خۆیان وەسف کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوابەدوای بەرز بوونەوەی ئاڵۆزییەکان لە نێوان هێزەکانی حکومەتی کاتی دیمەشق و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک، وەزارەتی بەرگری حکومەتی کاتی سووریا بە بڵاو کردنەوەی بەیاننامەیەک ڕاپۆرتە بڵاو کراوەکان سەبارەت بە هێرشەکانی ئەرتەش بۆ سەر ناوچە سڤیلەکان لە دەیرحافری ڕەت کردەوە. ئەو وەزارەتخانە جەختی کردووە کە هێزەکانی ئەرتەش تەنیا لە وەڵام بە هێرشی هێزەکانی هەسەدە لە ناوچەکانی حەمیمە و کیتا لە ڕۆژهەڵاتی حەلەب هەوڵیان داوە.

هاوکات و لە بەرانبەردا هێزەکانی هەسەدە دەوڵەتی دیمەشق بە هێرشی خۆکوژی و تۆپبارانی ناوچە نیشتەجێیەکان تاوانبار کردووە و ئەو هەڵمەتانەی هەوڵ بۆ گەڕاندنەوەی دزەی لەدەست چوویان و تێکدانی سەقامگیری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا وەسف کردووە.


 

News ID 57104

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت