هاوکات لەگەڵ شەش تیرۆریستی دیکە لە خووزستان؛ هۆکاری تیرۆری مامۆستا شێخولئیسلام لە سنە لە سێدارە درا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەش ئەندامی تۆڕێکی تیرۆریستی جوداخوازی سەر بە ڕژێمی زایۆنیستی کە دانیان بە پلاندانان و ئەنجامدانی چەندین ئۆپەراسیۆنی خوێناویدا ناوە، لەسێدارە دراون.

حوکمی لەسێدارەدانی شەش توخمی تیرۆریستی جوداخواز، کە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بە زنجیرەیەک ئۆپەراسیۆنی چەکداری و بۆمبدانەری ئاسایشی پارێزگای خوزستانیان کردبووە ئامانج، بەرەبەیانی ئەمڕۆ پاش تێپەڕین بە هەموو ڕێکارە یاساییەکان و پەسەند کردنی لەلایەن دادگای باڵای ئێرانەوە ئەنجامدرا.

هاوکات لە شاری سنە کەسێک بە ناوی سامان محمدی خەیارە فەرماندە و داڕێژەری ئۆپراسیۆنی تیرۆری مامۆستا موحەمەد شێخولئیسلام دوای چەندین ساڵ، لە سێدارە درا.

سامان موحەمەدی خەیارە ئەندامی گرووپێکی تەکفیری تیرۆریستی بوو کە بەشداریی کردبوو لە چەندین کاری تیرۆریستی و هێرشی چەکداریدا.