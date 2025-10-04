  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١٢ ٠٩:١١

هاوکات لەگەڵ شەش تیرۆریستی دیکە لە خووزستان؛ هۆکاری تیرۆری مامۆستا شێخولئیسلام لە سنە لە سێدارە درا

ئەمڕۆ لە سنە تیرۆریستێک و لە خووزستان شەش تیرۆریستی سەر بە ئیسڕائیل لە سێدارە دران.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەش ئەندامی تۆڕێکی تیرۆریستی جوداخوازی سەر بە ڕژێمی زایۆنیستی کە دانیان بە پلاندانان و ئەنجامدانی چەندین ئۆپەراسیۆنی خوێناویدا ناوە، لەسێدارە دراون.

حوکمی لەسێدارەدانی شەش توخمی تیرۆریستی جوداخواز، کە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بە زنجیرەیەک ئۆپەراسیۆنی چەکداری و بۆمبدانەری ئاسایشی پارێزگای خوزستانیان کردبووە ئامانج، بەرەبەیانی ئەمڕۆ پاش تێپەڕین بە هەموو ڕێکارە یاساییەکان و پەسەند کردنی لەلایەن دادگای باڵای ئێرانەوە ئەنجامدرا.

هاوکات لە شاری سنە کەسێک بە ناوی سامان محمدی خەیارە فەرماندە و داڕێژەری ئۆپراسیۆنی تیرۆری مامۆستا موحەمەد شێخولئیسلام دوای چەندین ساڵ، لە سێدارە درا.

سامان موحەمەدی خەیارە ئەندامی گرووپێکی تەکفیری تیرۆریستی بوو کە بەشداریی کردبوو لە چەندین کاری تیرۆریستی و هێرشی چەکداریدا.

