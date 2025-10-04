کارناسێکی سیاسی کورد: بەر بە نتانیاهۆ نەگیردرێت هێرش دەکاتە سەر عێراقیش

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی: عوسمان گوڵپی، کارناسی پرسە نێودەوڵەتییەکان لە لێدوانێکدا بۆ بەشی زمانی کوردی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە کاردانەوە بە هەڕەشەکانی نتانیاهۆ لە بەرەی بەرخۆدانی عێراقی ڕایگەیاند: لە ڕاستیدا ناتانیاهۆ رۆژهەڵاتی ناوەراستی رووبەرووی گرفتی گەورە کردۆتەوە و بەتەواوی ناوچەکەی ڕووبەرووی نائارامی و جەنگ کردۆتەوە

وتیشی: ئەوەی ناتانیاهۆ دەیکات جێبەجێکردنی پلانە بۆ فراوانکردنی دەسەڵاتەکانی لە ڕێگای شەڕەوە، بۆ ئەمەش حساب بۆ سەروەرەری هیچ وڵاتێک ناکات و ئەوەشی بایەخی نەبێت لای یاسا نێودەوڵەتیەکان، بەداخەوە هەرچی بیەوێ دەیکات بێ ئەوەی گوێ بداتە خوێنڕشتن و پێشێلکاری.

عوسمان گوڵپی ئاماژەی دا :لە راستیدا یەکێك لە هۆکارەکانیش بێدەنگی و بێهەلوێستی وڵاتانی ناوچەکەیە کە بێدەنگ و پەرتن، ئەگەر وڵاتانی عەرەبی و ناوچەکە لە دەستدرێژییەکانی سەرەتا بێدەنگ نەبوونایە ناتانیاهۆ نەیدەتوانی دەستدرێژی بکاتە سەر وڵاتانیتر و هەڕەشە لە وڵاتانیتر بکات، تا ئێستا هەڕەشەکانی گەشتونەتە سەر عێراق.

جەختیشی کرد: هەڕەشەکانی لەسەر عێراق پێمان دەڵێت ئەم دەسەڵاتە هێڕشکارە هیچ حسابێک بۆ یاسا و سەروەری وڵاتان ناکات و دەیەوێ لە رێگەی سەپاندنی خۆیەوە دەست بەسەر ناوچەکەدا بگرێت و دەسەڵاتەکانی فراوانکات.

هەرچەند وتارەکەی لە نەتەوە یەکگرتووەکان و چۆڵکردنی زۆرترین کورسیەکان و چونە دەرەوەی نوێنەری زۆرێك لە وڵاتانی ئەندام لە نەتەوە یەکگرتوەکان پێمان دەڵێت کە ئەم دەسەڵاتدارە لە جیهاندا ڕەد دەکرێتەوە و پێگەی لەدەستداوە، بۆ یە ئەگەر تا ئێستاش وڵاتانی ناوچەکە بێدەنگ بووبن لەبەرامبەر دەستدرێژیەکانی ناتانیاهۆ دەبێت لە ئێستاوە قۆناغێکی نوێ لە نێوانیان دەستپێبکات و یەکدەنگانە ڕوو بەڕووی ببنەوە و رێگە نەدەن هێرش بکاتە سەر هیچ وڵاتێکیتر.

ڕاشیگەیاند: گەر بێت و ئەم ویستی فراوانبونەی دەسەڵاتە رێی پێ نەگیرێ ئەوا لە ئایندەدا شتێک نامێنێ سەروەری وڵاتان لە ناوچەکەدا و هەموان دەبێت ببنە بەشێک لە سیاسەتی ئیسرائیل و لە بەردەمیدا چۆک دابدەن.