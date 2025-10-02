بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "الجزیره"، ڕێکخەرانی کاروانی جیهانی پاپۆرەیی سەموود ڕایانگەیاند کە ڕژیمی زایۆنی پەلاماری پاپۆرەکانی ئەو کاروانەی لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا داوە و سەدان خۆبەخشیان ڕفاندووە.
ڕاشیانگەیاند: زیاتر لە 443 خۆبەخش لە وڵاتانی جیهانی بە شیوەی نایاسایی هێرشیان کراوەتە سەر و قۆڵبەست کراون. بێگومان ئەو هێرشە لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا پێشێلکردنی یاساگەلی نێودەوڵەتی و جەنایەتی جەنگییە.
ڕێکخەرانی کاروانی پاپۆرەیی سەموود خوازیاری دەستێوەردانی خێرای نێودەوڵەتی بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایشی چالاکان و ئازادکرانی بەپەلەیان بوون.
