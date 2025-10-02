  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١٠ ١٦:٠٠

تەقینەوە لە نزیک زانکوی تاران؛ کوژراو و بریندار هەیە

وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی شارەوانی تاران لە تەقینەوەی بتڵی گازی هایدرۆژینی لە باڵەخانەیەکی پەروەردەیی لە شەقامی ئەمیر ئاباد لە نزیکی زانکۆی تاران هەواڵی دا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جەلال مەلەکی، وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی شارەوانی تاران لە بە مێهری ڕایگەیاند: کاتژمێر ١٤:١٠ی ئەمڕۆ، ئیدارەی ئاگرکوژێنەوە لە تەقینەوەکەی شەقامی ئەمیرئاباد، سەرووی شەقامی جەلال ئەلئەحمەد ئاگادار کرایەوە و دەستبەجێ هێزەکانی لە چوار وێستگەوە بۆ شوێنی ڕووداوەکە ڕەوانە کرد.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەم ڕووداوە لە ئەنجامی تەقینەوەی سیلندەری گازی هایدرۆژین لە باڵەخانەیەکی پەروەردەیی دوو نهۆمی لە شەقامی ئەمیرئاباد ڕوویداوە و بەهۆی توندی تەقینەوەکە دەرگا و دەلاقە و دیواری باڵەخانەکە وێران بووە.

وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی شارەوانی تاران ڕایگەیاند: بەداخەوە لە ئەنجامی ئەم ڕووداوەدا کەسێک گیانی لەدەست دا و دوو کەس بە توندی بریندار بوون و دوو کەسی دیکەش بە ڕووکەش بریندار بوون.

