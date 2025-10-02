تەقینەوە لە نزیک زانکوی تاران؛ کوژراو و بریندار هەیە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جەلال مەلەکی، وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی شارەوانی تاران لە بە مێهری ڕایگەیاند: کاتژمێر ١٤:١٠ی ئەمڕۆ، ئیدارەی ئاگرکوژێنەوە لە تەقینەوەکەی شەقامی ئەمیرئاباد، سەرووی شەقامی جەلال ئەلئەحمەد ئاگادار کرایەوە و دەستبەجێ هێزەکانی لە چوار وێستگەوە بۆ شوێنی ڕووداوەکە ڕەوانە کرد.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەم ڕووداوە لە ئەنجامی تەقینەوەی سیلندەری گازی هایدرۆژین لە باڵەخانەیەکی پەروەردەیی دوو نهۆمی لە شەقامی ئەمیرئاباد ڕوویداوە و بەهۆی توندی تەقینەوەکە دەرگا و دەلاقە و دیواری باڵەخانەکە وێران بووە.

وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی شارەوانی تاران ڕایگەیاند: بەداخەوە لە ئەنجامی ئەم ڕووداوەدا کەسێک گیانی لەدەست دا و دوو کەس بە توندی بریندار بوون و دوو کەسی دیکەش بە ڕووکەش بریندار بوون.