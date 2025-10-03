عێراق بەدوای زیاد کردنی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕۆیتێرز، ڕیکان کەریم، لە بەرپرسانی سۆمۆ لە ڕەوتی کۆنفڕانسێک لە لەندەن جەختی کرد کە ئەو کۆمپانیاگەلە لە بە پێی گرێبەستە پێشووەکان قەرزیان لای حکومەتی هەرێمەوە ماوە، لە تەرخان کردنی وەجبە هەناردەییەکان یەکمایەتیان هەیە؛ چونکوو دوای ڕێککەوتنەکەی ئەم دواییە، سۆمۆ بازاڕیابی نەوتی هەرێمی لە ئەستۆیە.
ناوبرو ڕایگەیاند کە هەناردەی نەوتی هەرێم بۆ تورکیا تا ساڵی 2026 بۆ زیاتر لە دوو ئەوەندە بەرز دەبێتەوە.
لە هەمان کاتدا سەرچاوەکانی پیشەی نەوت ڕۆژی سێشەممە هەواڵیان دا کە نەوتهەڵگری واسینا بۆ وەرگرتنی باری 700 هەزار بەرمیلی نەوتی هەرێ لە بەندەی جیهانی لە ڕێکەوتی 2 ی ئۆکتۆبەر جێگای بۆ تەرخان کراوە کە ئەوە دەبێتە یەکەم نەوتهەڵگرێک کە دوای ڕێكکەوتنی بەغدا و هەولێر نەوت جێبەجێ دەکات.
بەرپرسێکی کۆمپانیای دەوڵەتی سۆمۆ ڕایگەیاند کە بەغدا بەتەمایە تا ساڵی داهاتوو هەناردەی نەوتی خاوی هەرێم لەە ڕێگای بۆری نەوتی نوێی تازە کراوە لە نێوان کەرکووک - جیهان دوو ئەوەندە بکاتەوە.
