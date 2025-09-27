"جارێ بپرس هەواڵم" لە ئیلام چاپ و بڵاو کرایەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆمەڵە شێعری "جارێ بپرس هەواڵم" لە هۆندنەوەی عەلی‌محەمەد ئەرسەلانی شاعیر و توێژەری ئیلامی، لە قەوارەی وەزیری و لە دووتوێی 228 لاۆەڕە بە دیزاینی ڕووبەرگ لە لایەن حەسەن بەسامی و خۆشنووسیی شەمسەدین مورادی، کەوتە بەر دیدی خوێنەرانی شێعر.

ئەرسەلانی لە شاعیرانی ناسراوەی ئیلامە کە پێشتر "هێمان هایە خێاڵم"ی لێ بڵاوبۆتەوە. ناوبراو سەرەڕای چالاکی هونەری و مۆسیقایی، لە بواری توێژینەوەشدا چالاکە و کتێبی "هۆرەکانی ئیلام" سەبارەت بە شێعر و مەقامە جۆراوجۆرەکانی هورە لە پارێزگای ئیلام، لە بەرهەمە بەرچاوەکانی ئەوە.