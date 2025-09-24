درەوشانەوەی فیلمی کوردی "ڕووبارەکان ناگەڕێنەوە" لە ئاڵمانیا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسدی هەواڵی مێهر، کورتەفیلمی "ڕووبارەکان ناگەڕێنەوە" پاش نمایشی نێودەوڵەتیی لە فێستیڤاڵی کلیمەیت(Climate)ی بەریتانیا، ئێستا لە دواقۆناغی داوەریی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی کۆڵنی ئاڵمانیایە.
"ڕووبارەکان ناگەڕێنەوە" باس لە دۆخی ئاڵۆزی دوای ڕژانی پیساوی کارخانەکان لە ئاوی ڕووباری گوندێکە کە بە ماسیگری ژیانیان دەبەنە سەر.
ئەم فیلمە بە بڵاوکرانەوە لە لایەن دەرگا فیلمی ئێران، بە سەرپەرەشتیی عەلیمحەمەد ئێقباڵدار تا ئیستا توانیویەتی لە نێوان 5 هەزار بەرهەمی گەیشتوو لە 63 وڵاتی جیهانی بە نووسینگەی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی کۆڵنی ئاڵمان، سەرنجی داوەران بۆ لای خۆی ڕاکێشێت و لە ڕیزی بەرهەمە هەڵبژاردراوەکان بۆ داوەریی کۆتاییدا بێت.
