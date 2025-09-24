درەوشانەوەی فیلمی کوردی "ڕووبارەکان ناگەڕێنەوە" لە ئاڵمانیا

کورتەفیلمی "ڕووبارەکان ناگەڕێنەوە" لە دەرهێنان و بەرهەم‌هێنانی ئومید شوکریازی، دەرهێنەری کوردی خەڵکی ورمێ، گەیشتە دواقۆناغی داوەریی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی کۆڵن(Cologne)ی ئاڵمانیا.