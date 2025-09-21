ئەمریکا دژی نوجەبای عێراق توندترین سزای ڕایگەیاند

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە پێگەی زانیاریی بزووتنەوەی نوجەبا لە ئێران، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە فەرمی ڕایگەیاند کە سزاکانی لە دژی بزووتنەوەی خۆڕاگری ئیسلامی ئەلنوجەبای عێراق لە واتە لێپێچینەوەی دارایی و ئابوورییەوە بۆ بەرزکردووەتەوە کە لێکەوتەی ئەمنی و تاوانکاری لێدەکەوێتەوە.

حکوومەتی ئەمریکا به فەرمی ئەلنوجەبا به ڕێکخراوێکی بیانی پێناسه دەکات که له ڕووی ئەمنی و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان به هەڕەشەیەکی بەرچاو بۆ سەر ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دادەنرێت.

لایەنێکی تری ئەم سیستەمە نوێیەی گەمارۆکان، بەتاوانبار کردن و دادگایی کردنی تاوانکاری ئەو کەسانە یان ڕێکخراوانەیە کە بەهەموو شێوەیەک یارمەتی ئەلنوجەبا و هەندێک گرووپی دیکەی بەرخۆدانی عێراق دەدەن.