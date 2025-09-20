  1. ئێران
کاروانی "یارانی سەموود" لە هەموو شارەکانی ئێران کەوتە ڕێ

کاروانی "یارانی" بە تێپەڕین بە شارە جۆربەجۆرەکانی ئێراندا دەنگی هاوپشتی لەگەڵ خەڵکی ستەملێکراوی غەززە لە بزووتنەوەیەکی جەماوەریدا دەنگی داوەتەوە.

ئاژانسی هەواڵی مێهر- گرووپی پارێزگاکان: کاروانی زەوینی " یارانی سەموود؛ بەرەو ئازادی و خۆڕاگری" بە ئامانجی دەربڕینی هاودەنگی لەگەڵ خەڵکی ستەملێکراو و خۆڕاگری غەززە و ناڕەزایەتی دەربڕین بەرامبەر بە گەمارۆی ناڕەوا و نامرۆڤانەی ئەم ناوچەیە لەلایەن ڕژێمی قۆرخکاری زایۆنیستی، سەفەری خۆی بە هاوڕێی ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک دەستپێکردووە.

دوای تێپەڕین بە پارێزگا جۆربەجۆرەکان، ئێوارەی ڕۆژی هەینی کاروانەکە چوونە ناو شاری بێهبەهان و سەرلەبەیانی ئەمڕۆ بە پێشوازییەکی گەرمی خەڵکی خوزستان گەیشتنە شاری ئەهواز.

