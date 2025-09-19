هەژموونی ڕووخاوی ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان؛ هێز نواندنی درواسێکان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، توێژینگەی ستراتفۆر بە ئاماژە بە تەواو بوونی ڕەوتی چوونە دەرەوەی وردە وردەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و هەرێم تا کۆتایی ساڵی 2026 نووسی: واشنتۆن تەنیا بە بوونی سنوورداری تەکنیکی لە عێراق دەمێنێتەوە و لە هەمان حاڵدا، ئەنقەرە بە ئامێری ئابووری و تاران لە ڕێگای سیاسیەوە ڕۆڵی نوێ لە داهاتووی بەغدا دەگێڕن.

بە وتەی ستراتفۆر، سەقامگیری عێراق لە خولی نوێ کەمتر لەژێر کاریگەری ئەمریکا و زیاتر لە گرەوی هاوکارری و بەرەنگار بوونەوەی دوو دراوسێی بەهێز، واتا ئێران و تورکیا دەبێت.



ئەو توێژینگە جەختی کردووە کۆتایی هاوپەیمانی دژەی داعش و دەسپێکی هاوبەشی ستراتیژیکی بەغدا و واشنتۆن، شێوەی چنینی سیاسی دەرەکی لە عێراق گۆڕانی بەسەردا دێت.



بە گوێرەی ڕاپۆرتی ئەو ناوەندە، چوونە دەرەوەی وردە وردەی هێزەکانی ئەمریکا لە عەین ئەسەد و ویکتۆری لە هەفتەکانی داهاتوو کۆتایی دێت و بەشێک لە ئەو هێزانە دەگوازرێنەوە بۆ بنکەی سەربازی لە هەوڵێر.



بە پێی ڕێککەوتنێک کە لە سیپتەمبەری 2024 لە نێوان حکومەتی بایدن و بەغدا واژۆ کرا، هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش تا سیپتەمبەری 2025 هەڵدەوەشێتەوە و هاکارییە ئەمنییەکانی دوو وڵاتەکە لە چوارچێوەی هاوبەشی ستراتیژیک دەچێتە پێشەوە. لە هەمان کاتدا ژمارەیەکی کەم لە هێزەکانی ئەمریکا بۆ پێشكەش کردنی پشتیوانی تەکینیکی بە هێزە ئەمنییەکابی عیراق دەمێننەوە.



ستراتفۆر زیادی دەکات: لە ئەگەری نەمانی پڕ ڕەنگی واشنتۆن تورکیا هەوڵ دەدات بوونی ئابووری لە هەرێمی کوردستان، بۆ بەغداش پەرەپێبدات و ئێرانیش لە ڕێگای پارتە سیاسی و گرووپە هاوقبیرەکانیەوە، پێگەی خۆی لە عێراق پتەو دەکاتەوە. بەم پێیەم سەقامگیری داهاتووی عێراق زیاتر لە ڕابردوو لەژێر کاریگەری ڕکابەری دەسەڵاتە ناوچەییەکان دەبێت.









