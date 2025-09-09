کاردانەوەی ئێران بە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر قەتەر

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کارردانەوە بە هێرشی ڕژیمی زایۆنی بۆ سەر قەتەر و بەرپرسانی حیماس، وتی: ئێمە لەگەڵ بیستنەوەی هەواڵەکە، ئەو هەڵمەتەی ڕژیمی زایۆنیمان لە درێژەی جەنایەتەکانی ئەو ڕژیمە بە پێشێل‌کردنی هەموو نۆڕم و یاساگەلی نێودەوڵەتی لێک دایەوە؛ هەڵمەتێکی مەترەسیدار و جەنایەتکارانە کە وێڕای هێرش بۆ سەر دانوستانکارانی فەلەستینی، پێشێل‌کردنی ئاشکرای یاسا و ڕیسا نێودەوڵەتییەکان، سەروەری نیشتمانی و تەواوەتی سەرزەوینی قەتەرە.

وتیشی: تاران خەریکی لێکدانەوەی وردبینانەی ڕووداوەکانە، بەڵام لە هەر حاڵدا لە ڕوانگەی یاسای نێودەوڵەتییەوە، هەموو یاسا و ڕیسا نێودەوڵەتییەکان پێشێل بووە و ئەم هەڵمەتە هەموو پرێنسیپ، ئامانج و ڕیساکانی جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکانی بەزاندووە.

بەقایی جەختیشی کرد: ئەم بابەتە دەبێ هەموو وڵاتانی ناوچە و جیهان زیاتر لە جاران هوشیار بکاتەوە و ببێتە هوشدارێک هەمبەر بە مەترسییەکی سەرهەڵداوە لە دەستەوەستانی و کەمتەرخەمی کۆمەڵگای جیهانی.