  1. جیهان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٣ ٠٧:٣٠

ئەندامی کۆمەڵەی هاوڕیزیی نێودەوڵەتی "سموود" بۆ مێهر:

بۆ بەزاندنی گەمارۆی غەزە لە هەڕەشەکانی ئیسرائیل ناترسێین

بۆ بەزاندنی گەمارۆی غەزە لە هەڕەشەکانی ئیسرائیل ناترسێین

حەسەن ئاقاجانی یەکێک لە بەشداربووانی کۆمەڵەی پاپۆرینی هاوڕیزیی نێودەوڵەتی سموود وتی: چالاکیی خەڵکان تەنیا ڕێگەی بەرەنگاربوونەوەی گەمارۆی غەزەیە و ئێمە بۆ بەزاندنی ئەو گەمارۆیە لە هەڕەشەکانی ئیسرائیل ناترسێین.

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی: کۆمەڵەی پاپۆرینی هاوڕیزیی نێودەوڵەتی سموود بە زیاتر لە 70 پاپۆر لە 44 وڵاتی جیهان، ڕۆژی یەکشەممە 9ی خەرمانان بە ئامانجی گەیاندنی یارمەتییە مرۆییەکان، خوراک، دەرمان و گەیاندنی دەنگی گەلی فەلەستین بە کۆمەڵگای جیهانی و تێکشکاندنی گەمارۆی غەزە، پاش کۆبوونەوە لە بارسێلۆنای ئیسپانیا و گرتنەبەری ڕێگەی یۆنان، ڕووی لە غەزە نا و بڕیارە لە ناوەڕاستی سێپتامبێردا خۆیان بگەیێننە ئەو باریکەیە.

بۆ بەزاندنی گەمارۆی غەزە لە هەڕەشەکانی ئیسرائیل ناترسێین

لەمناوە حەسەن ئاقاجانی نوێنەری کاروباری نێودەوڵەتی حەوزەی هونەری کە یەکێک لە بەشداربووانی ئەو هەڵمەتە دەریاییەیە، بە هەواڵنێری ئاژانسی مێهری وت: سموود سێهەمین کاروانی جەماوەرییە کە بە شێوەی دەریایی بۆ بەزاندنی گەمارۆی کەرتی غەزە و ڕاکێشانی سەرنجی ڕای گشتیی جیهانی بەرەو پرسی فەلەستین، ڕووی لەو سەرزەوینە کردووە.

بۆ بەزاندنی گەمارۆی غەزە لە هەڕەشەکانی ئیسرائیل ناترسێین

وتیشی: یەکەمین کاروانی لەو جۆرە، مادلین بوو کە لە نێوان ئیتالیا و مالی لە لایەن درۆنەکانی ڕژیمی زایۆنی کرایە ئامانج. پاپۆری حەنزەلە دووەمین کاروانی دەریایی بە بەشداریی 12 چالاکی کۆمەڵایەتی بوو و ئەوانیش پاش گەیشتنە ئاوەکانی فەلەستینی داگیرکراو، لە لایەن زایۆنییەکانەوە هێرشی کرایە سەر و ئامادەبووانی قۆڵبەست و پاشان ڕەوانەی وڵاتەکەی خۆیان کرانەوە.

بۆ بەزاندنی گەمارۆی غەزە لە هەڕەشەکانی ئیسرائیل ناترسێین

ئاقاجانی بە داکۆکی لە چالاکییە جەماوەرییەکان وەک تەنیا ڕێگەی بەرەنگاربوونەوەی غەزە و ڕزگارکردنی ژنان و منداڵانی فەلەستینی، ڕایگەیاند: سموود بە بەهرەوەرگرتن لە ئەزموونی کاروانە دەریاییەکانی پێشوو و وێڕای چەندین بەلەم و پاپۆری تر، ڕێگەی دەریایی غەزەی گرتۆتە بەر، بۆ ئەوەی گەمارۆی ئەو کەرتە بشکێنێت و یارمەتی دەرمانی و خۆراکی بگەیێنێتە دەس خەڵکی غەزە.

بۆ بەزاندنی گەمارۆی غەزە لە هەڕەشەکانی ئیسرائیل ناترسێین

ئەندامی کۆمەڵەی سموود، ئاماژەی بە تەڤڵ‌بوونی خەڵکانی ئەورووپی، ئاسیایی، ئەفریقایی و ئەمریکایی بەو کۆمەڵە لە بەندەری بارسێلۆنا: سموود بە واتای خۆڕاگری و پێداگرییە و ئێمە شایەدی بەشداریی ڕوو لە زیادبوونی ڕۆژانەی خەڵکی و لەوان ئەکتەرانی هالیڤوودیی تا چالاکانی کۆمەڵایەتییە.

بۆ بەزاندنی گەمارۆی غەزە لە هەڕەشەکانی ئیسرائیل ناترسێین

ئاقاجانی بە ئاماژە بە ڕاهاتنی بەشداربووان و ئامادەبوونیان لە بەرامبەر سناریۆگەلی شیمانەیی ڕژیمی زایۆنی، ڕوونیشی کردەوە: ئەگەرچی هەڵمەتی سموود، هەڵمەتێکی جەماوەری و ئاشتی‌خوازانەیە، دانیشتووانی ئەم کۆمەڵە لە پێناو تێکشکاندنی گەمارۆکان و یارمەتیگەیاندن بە خەڵکی غەزە ڕاهێنایان بۆ دەکرێت.

News ID 56663

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت