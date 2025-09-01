بەشداری کەسایەتییە هونەریەکانی ئێران لە میوانی گەورەی "ئۆمەتی ئەحمەد" ی سنە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حوجەتولئیسلام جەلیل موختاری نیا ڕایگەیاند: جێژنی ئۆمەتی ئەحمەد، ڕۆژی هەینی لە کاتژمێر 16 بۆ 23 درێژەی دەبێت.

ناوبراو زیادی کرد: ڕێگای بەڕێوەچوونی جێژنەکە، لە گۆرەپانی ئازادی بۆ گۆڕەپانی شۆڕش داڕێژراوە و لە درێژەی ئەو ڕێگایەدا زیاتر لە 130 ژووری فەرهەنگی ، خزمەتگوزاری و میوانداری چالاک دەبن.



هەروەها ڕایگەیاند: لە درێژایی ئەو ڕێگایەدا لانیکەم دوو ستەیجی گەورە لەبەرچاو دەگیردرێت کە یەکێکیان هی منداڵان و تازەلاوان دەبێت و یەکێکیان هی گەورەکانە.



جێگری فەرهەنگی بانگەشەی ئیسلامی وتیشی: لە بەشی گەورەساڵاندا، هونەرمەندانێک وەکوو قودرەتوڵڵا ئیزەدی (مامۆ ڕەشید) و کۆمێدیەنگەلێک وەکوو مەجید ئەفشاری و عەلی کازمی بەرنامەیان دەبێت .



هەروەها لە بەشی منداڵان بەرنامەگەلێکی جۆراوجۆر بە پێشکەشکاری نیما کەرەمی و خاتوو زارع و گرووپی خالە شادوونە بەڕێوە دەچێت و گرووپی سروودی پارێزگا و دەف ژەنی لە سلێمانیەوە لە ئەو بەرنامەیە بەشداری دەکەن.



