تەقینەوە لە سووریا؛ ناوەندی هێزەکانی جۆلانی کرایە ئامانج

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەیادین سەرچاوە خۆجەییەکان ڕایانگەیاند کە ژمارەیەک چەکداری نەناس هێرشیان کردووەتە سەر وێزگەی پشکنینی هێزەکانی سەر بە ڕژیمی جۆلانی لە دەرعا.
بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، ئەو چەکدارانە بە 2 بۆمبی دەستی ئەو وێزگەیەیان لە شاری سەنمین هەڵکەوتوو لە باکووری دەرعا کردووەتە ئامانج.
سەرچاوە خۆجەییەکان لە تەقینەوە لە شاری "الصنمین" هەڵکەوتوو لە باکووری دەرعا هەواڵیان دا.
