دانوستانی ئێران و وڵاتانی ئەورووپایی کۆتایی هات

کۆبوونەوەی ترۆیکای ئەوروپی (E3) و ئێران بەبێ دەرکردنی هیچ بەیاننامەیەک کۆتایی هات.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

هاوکات کازم غەری بابادی، بریکاری وەزیری کاروباری نێودەوڵەتی وەزارەتی دەرەوە، لە وتارێکدا دوای کۆبوونەوەکە ڕایگەیاند: 

من و دوکتور تەخت ڕەوانچی دیدارێکی دیکەمان لەگەڵ سەرکردە سیاسییەکانی سێ وڵاتی ئەوروپی لە ژنێڤ ئەنجامدا. هەردوولا بۆچوونەکانیان لەسەر بڕیارنامەی ٢٢٣١ ڕوونکردەوە.

ئێران هەروا پابەندە بە دیپلۆماسی و چارەسەرێکی دیپلۆماسی سوودبەخشی هەردوولا.

کاتی ئەوە هاتووە هەرسێ وڵاتی ئەوروپی و ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان هەڵبژاردەیەکی دروست بکەن و دەرفەت بە دیپلۆماسی ببەخشن”.

