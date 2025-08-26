دانوستانی ئێران و وڵاتانی ئەورووپایی کۆتایی هات

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
هاوکات کازم غەری بابادی، بریکاری وەزیری کاروباری نێودەوڵەتی وەزارەتی دەرەوە، لە وتارێکدا دوای کۆبوونەوەکە ڕایگەیاند:
من و دوکتور تەخت ڕەوانچی دیدارێکی دیکەمان لەگەڵ سەرکردە سیاسییەکانی سێ وڵاتی ئەوروپی لە ژنێڤ ئەنجامدا. هەردوولا بۆچوونەکانیان لەسەر بڕیارنامەی ٢٢٣١ ڕوونکردەوە.
ئێران هەروا پابەندە بە دیپلۆماسی و چارەسەرێکی دیپلۆماسی سوودبەخشی هەردوولا.
کاتی ئەوە هاتووە هەرسێ وڵاتی ئەوروپی و ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان هەڵبژاردەیەکی دروست بکەن و دەرفەت بە دیپلۆماسی ببەخشن”.
