مەزڵۆم کۆبانێ: نیگەرانی دەستگیری لاهوور شێخ جەنگیم/ بافڵ تاڵەبانی وەڵامی تەلۆفۆنەکەم ناداتەوە

شیاوی باسە کە مەزڵۆم کۆبانێ پێوەندییەکی نزیکی لەگەڵ لاهوور شێخ جەنگی هەیە.
فەرماندەی هێزەکانی هەسەدە، ژێنراڵ مەزڵۆم کۆبانێ وتوویە کە نیگەرانی دەستگیری لاهوور شێخ جەنگیە و چەند جار لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی لە ئەو بارەوە پێوەندیم گرتووە بەڵام ئەو وەڵامی تەلەفۆنەکەم ناداتەوە.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عومەر شێخ موس، یەکێک لە دامەزرێنەرانی یەکێتی نیشتمان کە ئێستا لە سوید ژیان دەکات، لە پۆستێکدا نووسی: مەزڵۆم کۆبانێ وتوویە کە چەند جار لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی پێوەندیم هەبووە بەڵام وەڵامی نەدراوەتەوە و نیگەرانی دەستگیری لاهوور شێخ جەنگییە.
