مەزڵۆم کۆبانێ: نیگەرانی دەستگیری لاهوور شێخ جەنگیم/ بافڵ تاڵەبانی وەڵامی تەلۆفۆنەکەم ناداتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عومەر شێخ موس، یەکێک لە دامەزرێنەرانی یەکێتی نیشتمان کە ئێستا لە سوید ژیان دەکات، لە پۆستێکدا نووسی: مەزڵۆم کۆبانێ وتوویە کە چەند جار لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی پێوەندیم هەبووە بەڵام وەڵامی نەدراوەتەوە و نیگەرانی دەستگیری لاهوور شێخ جەنگییە.



شیاوی باسە کە مەزڵۆم کۆبانێ پێوەندییەکی نزیکی لەگەڵ لاهوور شێخ جەنگی هەیە.









