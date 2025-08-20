پزشکیان: ئەوەی ئەمریکا و ئیسڕائیل دەیانەوێت بیسەپێنن قبووڵ ناکرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان لە دیدار لەگەڵ ئەلکساندر لۆکاشنکۆ سەرۆک کۆماری بلاڕووس وتی: لە سەرجەم کۆمەڵگا نێودەوڵەتییەکان و لە زۆربەی هەڵوێستەکاندا هاوبەشی ڕوانگەکان هەیە. بەتایبەتی لە ڕێککەوتننامەگەلێک کە هاوپەیوەندە بە ئۆراسیا و بریکس و شانگهایەوە. ئێمە دەتوانین لە ئەو بەشانە پێکەوە هاوکاری سازێنەرمان هەبێت.



ناوبراو لە درێژەدا بە ئاماژە بە تاک لایەنەگەرایی ئەمریکا لە جیهان وتی: تاک لایەنەیی لە جیهاندا پێک هاتووە و ئەو کارانەی کە ئەمریکا و دۆستانیان ئەنجامی دەدەن و دەیانەوێت بە زۆر ڕوانگەی خۆیان بەسەر وڵاتانی دیکە بسەپێنن کە ئەوە بۆ ئێمە و بەدڵنیاییەوە بۆ ئێوەش قبووڵ نەکراوە.



هەروەها درێژەی دا: هەموو ئەو گەمارۆیانەی کە بەسەر ئێوەدا سەپاوە و ئەو گەمارۆیانەش کە 40 ساڵە بە سەر ئێمە سەپاوە تا بتوانن ئەو وڵاتانە کە ڕێگایان لە ئەوان جودایە زەوگیر بکەن؛ بەدڵنیاییەوە بە هاوکارییەکانی ئێمە ئەو پیلانانە پووچەڵ دەبنەوە.





