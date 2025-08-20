بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی تێلێگراف ڕاپۆرتی دا کە دەوڵەتی بریتانیا بە واژۆی ڕێککەتنێکی نوێ لەگەڵ بەغدا و هەولێر، ، ڕەوت یگەڕاندنەوەی کۆچبەرانی عێراقی ڕەت کراو لە دۆسیەی پەنابەرێتی ئاسان دەکاتەوە. ئەو ڕێککەوتنە کە لەلایەن دێن جاویس، وەزیری ئاسایشی بریتانیا و فواد حسێن جێگری وەزیری دەرەوەی عێراق یەکلایی بووەتەوە، بریتییە لە گەڕاندنەوەی کۆچبەرانی نایاسایی و تاوانبارانی عێراقی سزادراو و هەروەها هاوکاری سێ قۆڵی بۆ لەناوبردنی تۆڕەکانی قاچاخی مرۆڤە کە بەشێکی بەربڵاوی هەڵمەتی گواستنەوەی پەنابەران لە عیراقەەوە بۆ ئەورووپا بەڕێوەبەرایەتی دەکەن.
بە پێی ڕاپۆرتەکان، زۆربەی ئەو تۆڕانە لە هەرێمی کوردستان و بەغدا جێگیرن و قاچاخچیانی کورد کۆنترۆڵی کەناراوەکان و کەپمەکانی باکووری فەڕەنسایان بەدەستەوەیە.
ڕێککەوتنی بریتانیا، عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ تێکشکاندنی تۆڕەکانی قاچاخی مرۆڤ
