ڕێککەوتنی بریتانیا، عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ تێکشکاندنی تۆڕەکانی قاچاخی مرۆڤ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی تێلێگراف ڕاپۆرتی دا کە دەوڵەتی بریتانیا بە واژۆی ڕێککەتنێکی نوێ لەگەڵ بەغدا و هەولێر، ، ڕەوت یگەڕاندنەوەی کۆچبەرانی عێراقی ڕەت کراو لە دۆسیەی پەنابەرێتی ئاسان دەکاتەوە. ئەو ڕێککەوتنە کە لەلایەن دێن جاویس، وەزیری ئاسایشی بریتانیا و فواد حسێن جێگری وەزیری دەرەوەی عێراق یەکلایی بووەتەوە، بریتییە لە گەڕاندنەوەی کۆچبەرانی نایاسایی و تاوانبارانی عێراقی سزادراو و هەروەها هاوکاری سێ قۆڵی بۆ لەناوبردنی تۆڕەکانی قاچاخی مرۆڤە کە بەشێکی بەربڵاوی هەڵمەتی گواستنەوەی پەنابەران لە عیراقەەوە بۆ ئەورووپا بەڕێوەبەرایەتی دەکەن.



بە پێی ڕاپۆرتەکان، زۆربەی ئەو تۆڕانە لە هەرێمی کوردستان و بەغدا جێگیرن و قاچاخچیانی کورد کۆنترۆڵی کەناراوەکان و کەپمەکانی باکووری فەڕەنسایان بەدەستەوەیە.













