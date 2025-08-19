زمانی کوردی بە هەواڵدەری فەرمی دەوڵەتی سووریا زیاد بوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، چارلز لیستەر، کارناسی باڵای پرسەکانی سووریا پاگەندەی کرد هەواڵدەری سەرەکی دەوڵەتی سووریا دەستی داوەتە گۆڕانکاری جدییەوە و بەرنامەکانی خۆی بە گۆڕانکاری و چاکسازی جیدییەوە دەست پێدەکاتەوە.
ناوبراو پاگەندەی کرد کە پلەتفۆرمی نوێی هەواڵدەری دەوڵەتی سووریا لە سبەینێ 20 ئاگێستەوە ڕوونوێنی دەکرێت و ئەو هەواڵدەرییە بەرنامە نوێیەکانی خۆی دوای گۆڕانکاری بەربڵاو دەست پێدەکاتەوە و گەورەترین گۆڕانکاریشی بڵاو کردنەوەی هەواڵ و بەرنامەگەلێک بە زمانی کوردییە بۆ یەکەم جار.
چالز لیستەر لە گۆڕانکاری بەربڵاو لە مێدیا دەوڵەتییەکانی سووریا و هەواڵدەری فەرمی ئەو وڵاتە هەواڵی دا کە بەشێک لە ئەو گۆڕانکارییە بریتییە لە تەرخان کردنی بەشێک بۆ زمانی کوردی.
