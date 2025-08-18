  1. ئێران
پزشکیان: دراوسێیەکان بۆ ئێران یەکمایەتییان هەیە

پزشکیان: دراوسێیەکان بۆ ئێران یەکمایەتییان هەیە

سەرۆک کۆمار بەر لە گەشتکردن بۆ ئەرمینیا و بیلاڕووس وتی: بە پشتبەستن بە سیاسەتە گشتییەکان و بۆچوونی ڕێبەری باڵای ئێران، دراوسێکانمان لە پێشینەی کارەکانن بۆ دامەزراندنی پەیوەندییەکان و پەرەپێدانی پەیوەندییەکان.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە فڕۆکەخانەی مێهرابادی تاران بەر لە سەفەری ئەرمینیا و بیلاڕووس وتی: ئەم سەفەرە هاوتەریبە لەگەڵ ئەو سەفەرانەی کە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێمان وەک ئەولەویەتێک بەڕێوەی دەبەین. وتیشی: ئاساییە بە پشتبەستن بە سیاسەتە گشتییەکان و بۆچوونی ڕێبەری باڵای ئێران، دراوسێکانمان یەکمایەتییان هەیە بۆ کار کردن و بۆ دامەزراندنی پەیوەندی.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئێمە پەیوەندییەکی دێرین و ستراتیژیمان لەگەڵ وڵاتی دراوسێ و ئەرمینیای دۆستمان هەیە، هەمیشە هەوڵمانداوە پەیوەندییەکی باشمان لەگەڵ یەکتردا هەبێت لەسەر پرسە کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئابووری و کولتوورییەکان.

