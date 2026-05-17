ئێران دەستبەرداری گەرووی هورمۆز و مافی ئەتۆمی نابێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

عەلائەدین بۆروجێردی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر جەختی لەوە کردەوە کە ئێمە مەرجی تایبەت بە خۆمان هەیە بۆ دەستپێکردنی ئەگەری دانوستانەکان، و ڕایگەیاند: لایەنی بەرامبەر دەبێت هەندێک بنەما قبووڵ بکات، ئەگەرنا دانوستانەکان بێ ئەنجام و بێهودە دەبن.

وتیشی: دەبێت پابەندی یاساکانی یارییەکە بن. ئەوان شەڕیان بەسەر ئێمەدا سەپاند، بۆیە دەبێت قبووڵی بکەن کە ئەوان دەستدرێژکارن و قەرەبووی جەنگ بدەنەوە.

پێویستی ئازادکردنی سەروەت و سامانی بلۆکە کراوی ئێران

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: دەبێ قبووڵی بکەن کە سەروەت و سامانی بلۆکەی ئێران ئازاد بکرێت، چونکە ئەمە نادادپەروەرییەکی ڕوونە بەرامبەر بە میللەتەکەمان.

هەروەها دەبێت سزاکان هەڵبگیرێن. قبووڵکردنی ئەو مەرجانە بە یەک و دووە، چونکە ئەگەر دانوستان بکەین، تەنانەت ئەگەر دانوستانەکان دوو ساڵ بخایەنێت، بەڵام دەرئەنجامەکەی بەردەوامی ستەمکارییە لە دژی نەتەوەی ئێران، چ سوودێکی بۆ ئێمە دەبێت؟

ئەندامی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران وتی: له لایەکی دیکەوه دەبێ لایەنی بەرامبەڕ قبووڵی بکات که کۆماری ئیسلامی ئێران حاکمی گەرووی هورمزه و ئەمەش بەشێکه له سەروەری نەتەوەیی ئێمه . ئێمە لە شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییەدا، بە لەبەرچاوگرتنی سەرکەوتنمان بەسەر دوژمندا، ئەم ئیمتیازەمان بەدەستهێنا و هەرگیز لەدەستی نادەین.

بۆروجێردی جەختی لەوە کردەوە: هەروەها دەبێ قبووڵی بکەن کە هەر ڕێککەوتنێک لە دانوستاندنە ئەگەرییەکانی داهاتوودا، ڕێککەوتنێک دەبێت لەگەڵ تەواوی بەرەی خۆڕاگری، لەوانەش لوبنان، عێراق و یەمەن. ئەگەر ئەم یاسایانە قبووڵ نەکەن، چوونە ناو دانوستانەوە هیچ سوودێکی نابێت.

بە پێی کام یاسا دوژمن هێرشی کردە سەر ئێران؟

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەو حوکمەی ئەمڕۆ لە جیهاندا زاڵە، حوکمی هێز و چەوساندنەوەیە. بە پێی کام یاسا دوژمنان پەلاماری ئێمەیان دا؟ ئەوان هەموو ئەو تاوانانەیان ئەنجامدا، سەرکردەمان شەهید کرا، فەرماندەکانمان شەهید کرد، هەزاران کەسیان شەهید کرد، منداڵە بێتاوانەکانی قوتابخانەی شەجەرە تەیبەیان لە میناب شەهید کرد. بە پێی چ یاسایەک؟

بۆروجێردی بە جەختکردنەوە لەسەر سەروەری ئێران بەسەر گەرووی هورمزدا وتی: بە لەبەرچاوگرتنی سەروەریمان بەسەر گەرووی هورمزدا، ڕێسای تایبەتمان بۆ داناوە؛ خاڵی چوونە ژوورەوە و دەرچوون لە گەرووی هورمزەوە ڕوونە. بە لەبەرچاوگرتنی تێچووی پاراستنی ئاسایشی گەرووی هورمز و پرسەکانی ژینگە، دەبێ تێچووی پەیوەندیدار بدەن. ئەم بابەتە خەریکە جێبەجێ دەکرێت و، پەرلەمان انشااللە بە زووترین کات یاسای پەیوەندیدار پەسەند دەکات و ڕایدەگەیێنێت ”.

سەروەری ئێران بەسەر گەرووی هورمزدا جێبەجێ دەکرێت

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: بێگومان ڕێکاری پێویست بۆ مومارەسەی سەروەری بەسەر گەرووی هورمز دەستی پێکردووە، ان شاءاللە کاتێک یاساکە لە لایەن مەجلیسی شۆرای ئیسلامییەوە پەسەند کرا، بە فەرمی حکومەت ئاگادار دەکرێتەوە بۆ ئەوەی ئەم ڕێکارە بەردەوامە چەسپێنرێت.

ئێمە دەستبەرداری مافە ئەتۆمییەکانمان نابین

ئاماژەی بەوەشکرد: دەستەیەکی پارێزگار و دەزگای نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی هەیە کە بەرپرسیارن لەم بابەتە - پرسە ئەتۆمییەکان. ئەمریکا وڵاتێکی ئارەزوومەندانە و زلهێزە کە هەست دەکات هەموو قسەکانی دەبێ جێبەجێ بکرێن، بەڵام دەبێ بزانن کە پرسی ئەتۆمی ئێران هیچ پەیوەندییەکی بە ئەمریکاوە نییە.

ئەندامێکی ئەنجوومەنی پارێزگای فارس جەختی لەوە کردەوە: پێویستە ئەمریکییەکان بزانن کە ئێمە توانای چالاکی ئەتۆمی ئاشتیانەمان بە هەوڵی زاناکانی خۆمان بەدەستهێناوە، سەرەڕای ئەوەی کە دەبوو بەپێی پەیماننامەی NPT بۆمان دابین بکرایە. ئێمە ئەم زانستە و دەستکەوتەکانیمان هەیە و ئامادە نین بە هیچ شێوەیەک دەستبەرداری ئەم مافە حاشا هەڵنەگرە و یاساییەی خۆمان بین.