تەرمی ڕێبەری شەهید گەیشتە بارەگای ئیمام ڕەزا؛ 4700 میوانی بیانی لە 27 وڵات هاتوونەتە مەشهەد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، زیاتر لە چوار هەزار و ٧٠٠ میوانی بیانی لە ٢٧ وڵاتەوە هاتوون بۆ بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە شاری پیرۆزی مەشهەد.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئامادەبوونی ئەم میوانانە لە وڵاتانی جیاوازەوە دەرکەوتەی پێگەی جیهانیی ئەم مەراسیمە و دەربڕینی هاوپشتی و پەرۆشی نەتەوە جیاوازەکانە بۆ سەرکردەی شەهیدی میللەت.

وتەبێژی ڕێوڕەسمی پرسە و ماڵئاوایی ڕێبەری شەهید لە خوراسان ڕەزەوی بە ئاماژە بە ئامادەبوونی زۆری زیارەتکاران و میوانانی ناوخۆیی و بیانی لە شاری مەشهەد ئاماژەی بەوەدا: ڕێکخستنی پێویست بۆ میوانداری و هەبوونی ئامادەیی گەورەی بەشداربووان لەم ڕێوڕەسمەدا کراوە.