  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٨ ١٠:٢٣

تەرمی ڕێبەری شەهید گەیشتە بارەگای ئیمام ڕەزا؛ 4700 میوانی بیانی لە 27 وڵات هاتوونەتە مەشهەد

تەرمی ڕێبەری شەهید گەیشتە بارەگای ئیمام ڕەزا؛ 4700 میوانی بیانی لە 27 وڵات هاتوونەتە مەشهەد

وتەبێژی ڕێوڕەسمی پرسە و ماڵئاوایی ڕێبەری شەهیدی ئێران بە ئامادەبوونی زیاتر لە چوار هەزار و ٧٠٠ میوانی بیانی لە ٢٧ وڵاتەوە لە شاری مەشهەد بۆ بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی پرسە و ماڵئاوایی ڕێبەری شەهیدی میللەت ڕاگەیاند.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، زیاتر لە چوار هەزار و ٧٠٠ میوانی بیانی لە ٢٧ وڵاتەوە هاتوون بۆ بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە شاری پیرۆزی مەشهەد.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئامادەبوونی ئەم میوانانە لە وڵاتانی جیاوازەوە دەرکەوتەی پێگەی جیهانیی ئەم مەراسیمە و دەربڕینی هاوپشتی و پەرۆشی نەتەوە جیاوازەکانە بۆ سەرکردەی شەهیدی میللەت.

وتەبێژی ڕێوڕەسمی پرسە و ماڵئاوایی ڕێبەری شەهید لە خوراسان ڕەزەوی بە ئاماژە بە ئامادەبوونی زۆری زیارەتکاران و میوانانی ناوخۆیی و بیانی لە شاری مەشهەد ئاماژەی بەوەدا: ڕێکخستنی پێویست بۆ میوانداری و هەبوونی ئامادەیی گەورەی بەشداربووان لەم ڕێوڕەسمەدا کراوە.

News ID 59925

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت