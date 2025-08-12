  1. ئێران
ئەمریکا لە مێژە پلانی بۆ هێرش کردنە سەر ئێران هەبووە

سەرۆکی ڕێکخراوی ئەتۆمی ئێران وتی: تیرۆری زانایانی ناڤۆکیی ئێران کە ئەندامی هیچ ڕێکخراوێکی سەربازی نەبوون، جەنایەتێکە کە دەبێ ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بە توندی ئیدانەی بکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد ئیسلامی جێگری سەرۆک کۆمار و سەرۆکی ڕێکخراوی وەزی ئەتۆمی ئێران، بە ئاماژە بە پێگەی ئیسرائیل لە ئاژانسی نێودەولەتی وزەی ئەتۆمی، سەرەڕای نائەندامێتی لە پەیمانی NPT، وتی: ئەو ڕژیمە هاوکاتی کەڵک‌ئاژوویی لە زانیاریی نهێنی وڵاتان، بە پاڵپشتیی ئەمریکا بەردەوامە لە هەڵمەتی شەڕئاژۆیانەی.

وتیشی: تیرۆری زانایانی ناڤۆکیی ئێران کە ئەندامی هیچ ڕێکخراوێکی سەربازی نەبوون، جەنایەتێکە کە دەبێ ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بە توندی ئیدانەی بکات.

ئیسلامی هەروەها ئاماژەی بە هێرشی بەردەوامی مووشەکی و درۆنی لە شەڕی 12 ڕۆژە بۆ سەر ناوەندە تۆمارکراوەی ژێر چاودێریی ئاژانس کە 130 پشکێنەر چاودێرییان دەکرد، ڕایگەیاند: ئەمریکاییەکان لە زۆر پێشترەوە، پیلانی هێرش بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێمەیان داڕشتبوو. ئەوە لە کاتێکدایە کە هیچ ناوەندنێکی فەرمی لە ساڵی ڕابردووەوە، ڕاپۆرتێکی لەبارەی چەواشەکاری و لادانی ئێران لە بەڵێنەکانی ئاراستە نەکردووە.

