  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ١٧ ١٧:٢٦

سۆمۆ زانیاری گرینگ لە سەر هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان ئاشکرا دەکات

سۆمۆ زانیاری گرینگ لە سەر هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان ئاشکرا دەکات

کۆمپانیای سۆمۆ بۆ بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق ڕایگەیاند، گرێبەستیان لەگەڵ کۆمپانیا کڕیارەکانی نەوت بۆ فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان تەواوکردوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی نزارم بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای سۆمۆ ڕایگەیاند،" کۆمپانیاکە سەرجەم ئامادەکارییەکانی بۆ هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان تەواوکردوە، گرێبەست لەگەڵ کۆمپانیا کڕیارەکانی نەوت بۆ فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان تەواوکراوە".

ئاماژەی بەوەکردوە، "کۆمپانیاکە لەئامادەکاری تەواودایە و هەناردەکردنەوەی نەوت بەستراوە بەڕادەستکردنی نەوتی بەرهەمهێنراو لەلایەن کۆمپانیاکانەوە".

ئەمە لەكاتێكدایە، بەگوێرەی ڕێکەوتنی نێوان هەولێر و بەغداد پێویستە هەرێمی کوردستان رۆژانە 230هەزار بەرمیل نەوت ڕادەستی سۆمۆبکات.

News ID 56312

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت