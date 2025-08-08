  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ١٧ ٠٩:٤٣

پیلانی ئیسرائیل بۆ کردنە ئامانجی زیارەتکارانی ئەربەعین پووچەڵ کرایەوە

پیلانی ئیسرائیل بۆ کردنە ئامانجی زیارەتکارانی ئەربەعین پووچەڵ کرایەوە

پارێزگاری کەربەلا ڕایگەیاند کە پیلانێکی تیرۆریستی بە داڕشتنی داعش و ئیسرائیل بۆ کردنە ئامانجی زیارەتکارانی ئەربەعینی حسێنی پووچەڵ کرایەوە.


بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە هەواڵدەری فەرمی عێڕاقم نەسیف جاسم خەتابی، پارێزگاری کەربەلا لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەڤانی وتی: گرووپی ئیتلاعاتی واشەکان لە پارێزگای کەربەلا لە ژێر چاوەدێری ڕاستەوخۆی دادگای لێکۆڵێنەوەکانی کەربەلا، هەڵموتێکی ئیتلاعاتی سەروو ورد و شاراوەی ئەنجام دا.

ناوبراو وتی: ئەو ئۆپراسیۆنە بووە هۆی دەستگیری 22 تیرۆریست کە ئامانجیان دانانی مادەی تەقەمەنی لە سەر ڕێگای زیارەتکاران، کردنە ئامانجی هێزە ئەمنیەکان و موکبەکانی حسێنی و هەوڵ بۆ ژەهرخۆر کردنی زیارەتکاران لە شوێنی کۆبوونەوەکان، بەتایبەت لە بەشە باشوورییەکانی پارێزگا بوو.

خەتابی بە ئاماژە بە ئەوەی کە ئەو کەسانە لە کاتی دەستگیریاندا دانیان پێداناوە کە لەگەڵ داعش و ناوەندە دەرەکییەکان پێوەندیان هەبووە، زیادی کرد: یەکێک لە ئەوانە بە شێوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئیسرائیل و گرووپەکانی پاڵپشتی تیرۆریزم پێوەندی هەبوو.







News ID 56309

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت