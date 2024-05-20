پەیامی سەرەخۆشی کەسایەتییە ناسراوەکانی جیهان بە بۆنەی شەهادەتی سەرۆک کۆماری ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوای بڵاوبوونەوەی فەرمی هەواڵی شەهادەتی ئایەتوڵڵا سەید ئیبراهیم ڕەئیسی، سەرۆک کۆماری ئێران و حسێن ئەمیر عەبدوڵاهیان وەزیری دەرەوەی وڵات و هاوڕێیەکانیان لە ڕووداوی داکەوتنی کۆپتەر لە باکووری ڕۆژاوای ئێران، دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناوچەکە و جیهان داخ و پەژارە و سەرەخۆشی خۆیان بە ڕێبەرایەتی ئێران ڕاگەیاند.

وەزیری دەرەوەی تورکیا هاوخەمی خۆی بۆ شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی دەربڕی.

ئیلهام عەلیێڤ: ئێران سیاسەتمەدارێکی دیاری لەدەستدا.

ڕاگەیاندنی سێ ڕۆژ ماتەمینی گشتی لە لوبنان دوای شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی

پەیامی سەرەخۆشی عەمار حەکیم بۆ ڕێبەر و گەلی ئێران دوای شەهیدبوونی سەرۆک کۆمار و هاوەڵانی

پەیامی سەرەخۆشی سەرۆکی میسر.سەرۆکایەتی میسر دوای کەوتنەخوارەوەی فڕۆکە لە ئێران و شەهیدبوونی سەرۆک کۆمار و وەزیری دەرەوەی ئێران لەگەڵ کۆمەڵێک هاوکاریان بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە.

لیواکانی سەید ئەلشوهادەی عێراق سەرەخۆشییان بۆ شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی نارد.

هەروەها ئەبوو عەلا ئەلوەلای، ئەمینداری گشتی کەتیبەکانی سەید ئەلشۆهدای عێراق، سەرەخۆشی خۆی بە بۆنەی شەهیدبوونی سەید ئیبراهیم ڕەئیسی، سەرۆک کۆماری ئێران و شاندی یاوەری دەربڕی .

کاردانەوەی حزبوڵا

حزبوڵڵای لوبنان بە بۆنەی شەهیدبوونی سەرۆک کۆماری ئێران و کۆمەڵێک لە هاوکارانی بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە: لەو بەیاننامەیەدا هاتووە: سەرەخۆشی خۆمان ئاراستەی ساحیب ئەلزەمان و ڕێبەری مەزنی شۆڕش ئیسلامی و نەتەوەی ئازیزی ئێران و هەموو موسڵمانان دەکەین بۆ ئەم خەسارە بە ئازارە.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان: کۆچی دوایی ئایەتوڵڵا ئیبراهیم ڕەئیسی و شاندی یاوەری زۆر دڵتەنگی کردین.

وێڕای دەربڕینی "سەرەخۆشی قووڵی خۆی بۆ حکومەت و گەلی ئێران" بۆ شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا سەید ئیبراهیم ڕەئیسی، سەرۆکی وڵاتەکەمان و شاندی یاوەری، نیچێرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق ڕایگەیاند کە "ئەو ڕووداوە ،زۆر دڵتەنگی کردین.

هەروەها جۆزێف بورێل ڕایگەیاند کە پرسە و سەرەخۆشی لە دڵەوە دەکەم بە بۆنەی شەهادەتی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی.

فەرەنسا سەرەخۆشی شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی و شاندی یاوەری کرد.

عمران خان: ڕەئیسی پێشەنگ بوو لە پاڵپشتیکردنی فەلەستین

عمران خان، سەرۆکوەزیرانی پێشووی پاکستان:پرسە و سەرەخۆشی لە نەتەوە و دەوڵەتی ئێران دەکەم بۆ لەدەستدانی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی و وەزیری دەرەوەی ئێران لە کەوتنەخوارەوەی هەلیکۆپتەرەکەدا.

ئایەتوڵڵا سەید ئیبراهیم ڕەئیسی ڕۆڵی پێشەنگی بینی لە پشتیوانیکردنی یەکلاکەرەوەی فەلەستین.

پەیامی سەرەخۆشی موقتەدا سەدر دوای شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی و شاندی یاوەری

موقتەدا سەدر، سەرۆکی ڕەوتی سەدر لە عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پەیامێکی بڵاوکردەوە و هاوخەمی خۆی بۆ شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی و شاندی یاوەری دەربڕی.

شای سعودیە سەرەخۆشی لە شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی کرد

ئاژانسی هەواڵی فەرمی سعودیە ڕایگەیاند، شا سەلمان بن عەبدولعەزیز، محەمەد بن سەلمان شا و شازادەی جێنشینی سعودیە، سەرەخۆشی خۆیان بۆ شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا ڕەئیسی و شاندی یاوەری دەربڕی.