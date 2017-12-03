باشترین هێزە مرۆڤییەکان لە هێزی سەربازیدا بن تا گەل خەسار نەبینێ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر,کەمێک پێش ئێستا ئایەتوڵا خامنەیی ,فەرماندەی گشتی هێزەکانی ئێران لەگەڵ هەڵبژاردەکانی مێهرەجانی مالکی ئەشتر دیداریان کرد.

لەم دیدارەدا ئایەتوڵلا خامنەیی بە ئاماژە بە ڕق و کینی بێ کۆتایی دوژمنان لەگەڵ گەل و نیزامی ئیسلامی،بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ بەرهەڵستکارانی بەستەوە بە خۆڕاگری و بەهێزکردنەوەی بەردەوامی تواناییەکانی هیزە چەکدارەکانەوە.

جەختیشیان کرد: ئەمڕۆ هیزە سەربازییەکان پێویستیان بە باشترین هێزی مرۆڤیە لەباری فیکری، کردەیی و ئیرادەوە تاکوو بتوانن خەساربەرکەوتنی گەل لە بەرانبەر دوژمنان ڕابگرن.

ڕاشیانگەیاند دەبێ بۆ سەرکەوتن و بەرەوپێش چوون لە هەموو بوارەکاندا بێ وچان هەوڵی ماندوویی نەناسانە بدەن.