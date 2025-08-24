وەزیری دەرەوەی ئێران:"ڕێککەوتنی ئیبراهیم" زیانێکی گەورە بە ئۆمەی ئیسلامی دەگەیێنێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وزیری دەرەوەی ئێران لە یادداشتێکدا بۆ شەرقولئەوسەت، بە ئاماژە بە نزیکبوونەوە لە ڕۆژانی بەڕیوەچوونی دانیشتنی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی ئیسلامی لە جەدەی عەرەبستان و زەروورەتی سەرنجی جیهانی بە پرسی ڕژیمی زایۆنی وەک گەورەترین هەڕەشە لە دژی ناوچە و جیهانی ئیسلام، ڕایگەیاند: ئەو ڕژیمە بۆ لەناوبردنی یەکجاریی غەزە هەموو هەوڵی خۆی خستۆتە گەڕ و کردوویەتییە هەردێکی سووتاو؛ ئەو ڕژیمە دڵتەزێن‌ترین جەنایەت و کۆمەڵکوژیی لە دژی ژنان و منداڵان ئەنجام داوە، دانیشتووانی تووشی ئاوارەیی زۆرەملێ کردووە، برسێتی و قاتی کردۆتە ئامرازێکی نۆێ بۆ کۆمەڵکوژی ناوەندەکانی بڵاوکردنەوەی خوراکی کردۆتە داوی کوشتنی خەڵکی بێ تاوان و بەمجۆرە تۆقێنەرترین کارەساتی مرۆیی لە سەردەمی مۆدێڕندا وەڕێخستووە.

ناوبراو بە ئاماژە بە جەنایەتەکانی ئیسرائیل لە هەڵمەتی تیرۆریستی و پەیوەست‌کردنی کەرتی ڕۆژئاوایی بە سەرزەوینەداگیرکراوەکانی، تا بەجووکردنی قودسی پیرۆز، پێشێل‌کردنی بەردەوامی ئاگربڕ، هێرشی بەردەوامی بۆ لوبنان، هێرشی بۆ سەر ژێرخانەکانی یەمەن، هەوڵ بۆ لاوازکردنی کۆڵەکەکانی دەوڵەت لە سووریا و پەرەدان بە ئاژاوە و بشێوی و دابەش‌بوونی وڵاتانی ناوچە، راشیگەیاند: ئەمانە هەموو بۆ گەیشتن بەو شتەیە ناویان ناوە "ڕۆژهەڵاتی ناوینی نوێ" کە مەبەستی داگیرکارانە و دەستدرێژی بۆ سەر دراوسێکانی لە پشتە و دەسەلمێنێت کە ئو ڕژیمە بۆتە گرێیەکی شێرپەنجەیی و بەدوای دزەکردن لە هەموو ناوچەکەیە.

عێراقچی دانیشتنی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی ئیسلامی لە ڕۆژانی داهاتووی بە هەلێک زانی بۆ هاوئاهەنگی و یەکپارچەیی وڵاتان لە دژی ئەو گرێ شێرپەنجەییە و جەختی لەوەش کرد: هەر جۆرە گومان، لاوازی یان وەهمی پشتئەستوور بە متمانە بە بەڵێنە هەڵفڕیوێنەرەکانی وەک "ڕێککەوتنی ئیبراهیم" زیانێکی گەورە بە ئۆمەی ئیسلامی دەگەیێنێت و بێدەنگی و دەستەوەستانی هەمبەر بە جەنایەتەکانی ڕژیمی زایۆنی، نە تەنیا خەیانەت بە گەلی چەوساوەی فەلەستین، بەڵکوو خەیانەت لە دژی هەموو پرێنسیپە ئەخلاقی و مرۆییەکانە و هەڕەشەیەکی جیدییە بۆ سەر ئاسایش، سەروەری نیشتمانی و تەواوەتی سەرزەوینیی وڵاتانی ناوچەکە.