بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق فەرمانی دا کە ئاسایشی ناوچەی جورف ئەلنەسر لە پارێزگای بابل بە جێگیر کردنی یەکە هاوبەشەکانی سوپای عێراق، پۆلیسی فیدراڵی، هێزەکانی حەشدی شەعبی و پۆلیسی وزە مسۆگەر بکرێت.

بەگوێرەی بەڵگەنامەیەک کە نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئاراستەی هێزەکانی حەشدی شەعبی کردووە، یەکەکانی سوپای عێراق بەرپرسیار دەبن لە دەستەبەرکردنی چەند میحوەرێک لەم ناوچەیە، هەروەها یەکەکانی هێزەکانی حەشدی شەعبی بەرپرسیار دەبن لە دەستەبەرکردنی میحوەرەکانی دیکە تا سنوورە دابەشکەرەکان لەگەڵ فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنی کەربەلا.

بەگوێرەی ئەم بەڵگەنامەیە، کەتیبەیەکی پۆلیسی وزەش ئەرکی پاراستنی بۆرییە نەوتییەکانی لە ئەستۆ دەبێت.

هەروەها بازگەیەک لەلایەن پۆلیسی بابلەوە لە چوارڕێیانی ئەلفدلیە بەرەو ئەلموسەییب دادەمەزرێت و خاڵێکی دیکەش لەلایەن پۆلیسی ئەنبارەوە لەسەر ڕێگای ئەلعامیریە- فەلوجە دادەمەزرێت.

هەروەها پلانەکە کردنەوەی ڕێگای ئەلموسەیب-المبحانی-الفدلییە-ئەلئەمیریە-فەلوجە لەخۆدەگرێت.

بەپێی ئەم بەڵگەنامەیە، فەوجی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کە بنکەکەی لە کەمپی ئەلحەمیدییە، هەروەها وەک هێزی یەدەگی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە ناوچەکە دەستنیشان کراوە بۆ دەستوەردان لە بارودۆخی نائاساییدا.