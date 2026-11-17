بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی ئیتلاعات لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند، دوو شانەی چەکداری گرووپە تیرۆریستی-جیاخوازەکان بە دەستگیرکردنی 9 تیرۆریست لەناوبراون؛ لە پارێزگای کوردستان 47 چەک و 70 ئامێری ستارلینک دۆزرایەوە.

ئەندامانی دوو شانەی چەکداری تاقمی تیرۆریستی، کە بەگوێرەی پلانی زایۆنیستی و ئەمریکی خەریکی ڕێکخستنی کردەوەی تیرۆریستی و نائەمنی لە پارێزگای کوردستان بوون، لە تۆڕی ئیتلاعاتی سەربازە نەناسراوەکانی ئیمامی زەمان کەوتن و هەر 9 تیرۆریستی سەر بەو دوو شانە دەستنیشان کران و دەستبەسەر کران.

لە میانەی ئەم زنجیرە چالاکییەدا، یەکێک لە بەرپرسە سەرەکییەکانی ئەو تۆڕە دەرەکییە کە بەرپرسی دروستکردن و سەرکردایەتیکردنی تۆڕی چەکداری لە شاری کامیاران بوو لە ژێر ڕێنمایی دەزگایەکی ئیتلاعاتی ناوچەییدا، دەستبەسەر کرا.

لەو شانە تیرۆریستییە ڕێکخراوانە، ٤٧ چەکی کڵاشینکۆف و ٩٣ خەزن و دوو هەزار و ٧٠٠ کارتێژی و ٧٠ کەرەستەی پەیوەندیی ستارلینک دۆزرایەوە و دەستی بەسەردا گیرا.