ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەڵەتی: توانای مووشەکی ئێران نابێت وابێت کە بە مەودابڕیی ٢٠٠٠ کیلۆمەتر پێناسە دەکرێت.

ئێستا لەگەڵ گۆڕانی هەلومەرجی ئەمنیەتی ناوچەکە و فراوانبوونی بازنەی هەڕەشەکان و سەرهەڵدانەوەی پرسی پێداچوونەوە بە سنووری مەودای مووشەکەکان، ئەو پرسیارە گرنگتر بووە: ئایا کۆماری ئیسلامی توانای زانستیی و پیشەسازی و تەکنۆلۆژیای هەیە بۆ بەزاندنی ئەو مەودایە؟

دوو هەزار کیلۆمەتر؛ سنووردارکردنێکی تەکنیکی یان هەڵبژاردنێکی ستراتیژی؟

بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارە، پێویستە سەرەتا تێڕوانینێکی هەڵە بخەینە لاوە، ئەویش ئەوەیە کە مەودای دوو هەزار کیلۆمەتری مووشەکی ئێرانی سەلمێنەری ئەوەیە کە ئەو وڵاتە لە دیزاینکردن و دروستکردنی مووشەکی دوورمەوداتر توانای نییە.

پێداچوونەوەیەک بە لێدوانەکانی فەرماندە سەربازییەکانی کۆماری ئیسلامی لە ساڵانی ڕابردوودا نیشان دەدات کە ئەم مەودایە لە کاتە جۆراوجۆرەکاندا وەک هەڵبژاردنێک بە پشتبەستن بە پێداویستییەکانی بەرگریی وڵات پێشنیار کراوە، نەک لووتکەی تەکنەلۆژی نەگۆڕ.

مووشەکی سێجیل

یەکێک لە دەستکەوتە هەرە گرنگەکانی ئێران لە بواری مووشەکی بالیستیکی سووتەمەنی وشک و دوو قۆناغی بوو. مەودای ڕاگەیەندراوی ئەم مووشەکە نزیکەی دوو هەزار کیلۆمەترە. گرنگییەکەی لە بەدەستهێنانی تەکنەلۆژیای سووتەمەنی وشک لە سیستەمێکی دوور مەودا و زیادکردنی توانای کارکردنی مووشەکی وڵاتەکەدایە.

خورەمشار 4 (خەیبەر) مووشەکی بالیستیکی: دوایین دەستکەوتی مووشەکی ئێران لە میدیاکان

ئەم مووشەکە لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 2003 پەردەی لەسەر لادرا، بەپێی ئەو تایبەتمەندیانەی وەزارەتی بەرگری ڕایدەگەیەنێت، مەودای 2000 کیلۆمەتر و کێشی سەرە جەنگییەکانی نزیکەی 1500 کیلۆگرامە. ئەم بەرهەمە نیشانەی پێشکەوتنە لە دیزاینکردنی مووشەکی دوور مەودا کە سەری جەنگی قورسیان هەیە.

مووشەکی عیماد

عیماد مووشەکێکی تری بالیستیکی گرنگی ئێرانە کە بە جەختکردنەوە لەسەر باشترکردنی ڕێنمایی و وردبینی سەری جەنگی ناسێندرا و مەودای لە سەرچاوە جیاجیاکانەوە بە نزیکەی 1600 بۆ 1700 کیلۆمەتر ڕاگەیەندراوە.

ئایا ئێران توانای دروستکردنی مووشەکی هەیە کە مەودای زیاتر لە دوو هەزار کیلۆمەتر بێت؟

مووشەکی فەتح

ئەم مووشەکە لە چوارچێوەی هەوڵێک بۆ پەرەپێدانی توانای مووشەکی پێشکەوتووتر و باشترکردنی توانای بەرپەرچدانەوەی سیستەمی بەرگری بەرهەم هێنرا. مەودای ڕاگەیەندراوی فەتح نزیکەی ١٤٠٠ کیلۆمەترە.

ئەم نموونانە ئەوە دەردەخەن کە ئێران لە چەندین لقی جیاوازی تەکنۆلۆژیای مووشەکدا توانای بەرچاوی بەدەستهێناوە، لە سووتەمەنی وشک و شلەوە تا دەگاتە زیادکردنی وردبینی و پەرەپێدانی سەری جەنگی پێشکەوتوو.

خاڵی گرنگ ئەوەیە کە تێپەڕاندنی مەودای ٢٠٠٠ کیلۆمەتر مەرج نییە بە مانای وازهێنان لەم خێزانە مووشەکییە بێت؛ بەڵکوو دەتوانێت بە مانای پەرەپێدانی نەوە نوێیەکان بێت لەسەر بنەمای ئەو زانیاری و ئەزموونەی کە لەم سیستێمانەدا کەڵەکە بووە.

گرنگترین پێشهات؛ ڕاگەیاندنی فەرمی هەڵگرتنی سنووری 2000 کیلۆمەتر

بەڵام ڕەنگە گرینگترین پێشهات لەم کەیسەدا ئەو لێدوانانە بێت کە لە مانگی نۆڤەمبەری ساڵی ١٤٠٥ لە لایەن وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامییەوە دراوە؛ لێدوانەکان کە دەتوانن ئاماژە بن بۆ گۆڕانکاری لە یەکێک لە گرنگترین پێکهاتەکانی سیاسەتی مووشەکی وڵاتەکەدا.

دوای پێشهاتە سەربازییەکان و بەرزبوونەوەی ئاستی هەڕەشەکان لە دژی کۆماری ئیسلامی، جارێکی دیکە پرسی پێداچوونەوە بە مەودای مووشەکەکان لە بازنەی سەربازی و میدیایی وروژێندرا.

لەو چوارچێوەیەدا سەردار حسێن موحێبی وتەبێژی سپای پاسداران لە ٦ی تشرینی دووەمی ساڵی ١٤٠٥ لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە ئەگەری هەڵگرتنی سنووری مەودای مووشەکەکانی ئێران ڕایگەیاند: "ئەم سنوورە بۆ ئێمە هەڵگیراوە".

ئایا ئێران توانای دروستکردنی مووشەکی هەیە کە مەودای زیاتر لە دوو هەزار کیلۆمەتر بێت؟

ئەم لێدوانە دوای ئەوە هات کە ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە دیدارێکدا لەگەڵ فەرماندە باڵاکانی هێزە چەکدارەکان جەختی لە پێویستی وەڵامدانەوەی خێرا و کاریگەر بۆ هەر هەڕەشەیەک بە بێ گوێدانە سنووردارکردنی جوگرافی کردەوە.

لە ڕوانگەی ئەندازیارییەوە، زیادکردنی مەودا بۆ زیاتر لە دوو هەزار کیلۆمەتر ناتوانرێت لە دەرەوەی توانای پۆتانسێلی پیشەسازی مووشەکی ئێران لەبەرچاو بگیرێت؛ بەڵام سەلماندنی بەدەستهێنانی سیستەمێکی نوێی کارپێکردن پێویستی بە تاقیکردنەوەی سەرکەوتوو و بەڵگەی سەربەخۆ هەیە.

کەواتە ئێران ئەو تواناییەی هەیە تەنانەت مووشەکی بەژپێو چێ بکات بەڵام دەبێ بە گوێرەی بڕیاری ستراتێژیکی نیزام و پێویستیی ئەمنی و بەرگری هەنگاوی بۆ بنرێت.