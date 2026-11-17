بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جێگری فەرماندەی گشتیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی بە ئاماژەدان بەوەی کە هەرکاتێک کوردێک لە تاران ببینێت دڵخۆشە، ئاماژەی بە ڕۆڵی کورد لە پاراستنی سنوورەکانی وڵات کرد و وتی: هێزە کوردییەکانیش بە بەرەنگاربوونەوەی جموجۆڵەکانی دوژمن لە شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا ڕێگرییان لە هاتنی دوژمن بۆ ناو خاکی ئێران کرد.

سەردار مستەفا ئیزەدی لە کۆنفرانسی " یادی هەڤاڵان" کە تیشکی خستە سەر "ڕۆڵی پێشمەرگەی موسڵمانانی کورد لە ئاسایشی بەردەوام لە باکووری ڕۆژئاوا"، ئاماژەی بە پێشهات و ڕووبەڕووبوونەوەکانی ئەم دواییە و هەروەها مێژووی ئامادەبوونی خەڵکی کوردستان لە بواری بەرگری لە نیشتمان کرد و ڕایگەیاند: دوژمنانی کۆماری ئیسلامی لە ڕابردوودا هێزی بە وەکالەت و گرووپە سەر بە هاوپەیمانەکانی لە ڕابردوودا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی وڵات، کەڵکیان وەرگرتووە.

بەڵام لە هەندێک ململانێی ئەم دواییەدا، خۆیان ڕاستەوخۆ دەستوەردانیان کردووە. بە جەختکردنەوە لەسەر گرنگی هاوکاری نێوان هێزەکانی جەماوەری و بەرگری لە ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە ئەمنییەکان، وتی: ئەزموونی ساڵانی ڕابردوو نیشانی داوە کە بەشداریی خەڵک و پشتیوانی هێزەکانی ناوچە جیاوازەکان توانایەکی گرنگە بۆ بەرگریکردن لە ئاسایش و ڕووبەڕووبوونەوەی ڕەوتە تیرۆریستی و نائەمنییەکان.