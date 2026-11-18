بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی، ڕێبەری باڵای ئێران لە پەیامێکدا بۆ سەرەخۆشیی کۆچی دوایی ئایەتوڵا وەحید خوراسانی،جەختیان لە پێگەی ئەو مەرجەعە باڵا لە پەرەدان بە زانستە شەرعی و مەزەبییەکان کرد.

لە بەشێکی ئەو پەیامەدا هاتووە: بێ گومان لە ڕێگەی هەوڵە بەردەوام و ماندوویی نەناسانەکانی ئەوانەوە لە دۆزی شەریعەت و مەزەبدا، مافێکی گەورەیان بەسەر کۆمەڵگەی باوەڕداران و دامەزراوە ئیسلامییەکاندا هەیە، کە پێویستە هەموو لایەک لەبیریان بێت و سوپاسگوزاری بن.

لە کۆتاییدا ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵەی ئایەتوڵا خوراسانی کرد.