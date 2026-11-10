بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر - گرووپی پارێزگاکان: بە پێی ڕاپرسییە مەیدانییەکانی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە پارێزگاکانی ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، خوزستان، ئیلام، کوردستان و کرماشان، چالاکییە سنوورییەکان وەک هەمیشە بەردەوامن و گواستنەوەی بار و سەرنشین لە هەردوو دیوی سنوور بەردەوامە.

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سنووری باشماخ لە مەریوان ڕۆژانە دوو هەزار سەرنشینی ئێرانی و عێراقی وەردەگرێت.

بەڕێوەبەری گشتی گومرۆگی باشماخ لە مەریوان بە ئاماژەدان بە چالاکییە بازرگانییەکانی ڕۆژانە و هاتوچۆی موسافر لەم سنوورە وتی: ئەم سنوورە ڕۆژانە بە تێکڕا دوو هەزار سەرنشینی ئێرانی و عێراقی و خەڵکی هەرێمی کوردستان وەردەگرێت.

لە وتووێژێکدا لەگەڵ پەیامنێری مێهر، ئیسماعیل دەلیری ڕایگەیاند: چالاکیی سنووری نێودەوڵەتی باشماخ لە مەریوان بە هەموو ڕێکارەکانی سەرنشین و بازرگانی بێ وەستا و بە پێی ڕێکارە ئاساییەکان بەردەوامە و هیچ سنوورێکی کاتیی بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بە سەرنشینان و چالاکانی ئابووری دانەنراوە.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە ئاماری هاتوچۆی سەرنشینەکان لەم سنوورە، زیادی کرد: بە تێکڕا ڕۆژانە نزیکەی دوو هەزار هاووڵاتی ئێرانی و عێراقی وهەرێمی کوردستان لە ڕێگەی سنووری باشماخەوە هاتوچۆ دەکەن و خزمەتگوزارییەکان لەم کەرتەدا بە بەردەوامی پێشکەش دەکرێن.

بەڕێوەبەری گشتی گومرۆکی باشماخ مەریوان لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لە کەرتی بازرگانیدا ڕۆژانە لە نێوان ٧٠٠ بۆ ٨٠٠ بارهەڵگر لە هەناردەکردن، ترانزێتی چوونە ژوورەوە و دەرچوون، و ڕێکارەکانی دیکەی گومرۆگی گەشت دەکەن.

هەروەها سنوورەکانی پارێزگای کرماشان بە پێنج سنووری خوسرەوی، پەروێزخان، سۆمار، شێخ سەڵە، شۆشمی لە ئێستادا کراوە و چالاکن.

به هۆی هەندێک چاککردنەوه ، سنووری سۆمار له ڕۆژی هەینی 12ی تشرینی دووەمی ئەم مانگەوه ڕووبەڕووی سنووردارکردنی کاتی دەبێتەوه و دوای تەواوبوونی چاکسازییەکان دووبارە دەکرێتەوه .

سەرپەرشتیاری گومرۆگی ئازەربایجانی ڕۆژئاواش ڕایگەیاند: سنوورەکانی تەمەرچین لە پیرانشار و کێلێ، سەردەشت کراوەن و ڕۆژانە 900 بارهەڵگری ترانزێت بەم دوو سنوورەدا دەڕۆن.

لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر، ڕایگەیاند کە سنوورەکانی تەمەرچین – پیرانشار و هەموو کێلێ سەردەشت لە پارێزگای هاوسنووری هەرێمی کوردستان چالاکن و هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ هاتوچۆی سەرنشین و ترانزێتدا نییە.

بە ئاماژەدان بەوەی کە ڕۆژانە ٦٠٠ بارهەڵگری گواستنەوەی کەلوپەلی ترانزێت و گواستنەوەی کەلوپەل بە سنووری تامەرچین – پیرانشاردا تێدەپەڕن و سێ هەزار سەرنشین و دانیشتووانی سنووریش بەم سنوورە تێدەپەڕن، وتی: ئەم هاتوچۆی تڕانزیتە لە سنووری تامرچین دەکەوێتە بەرامبەر سنووری حاجی عومەران لە هەرێمی کوردستان، و هاتوچۆی ترانزێت و سەرنشینەکان لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا زیادی کردووە.

ناوبراو درێژەی بە قسەکانی دا: هەروەها ڕۆژانە شاهیدی 250 بۆ 300 بارهەڵگری ترانزێتین لە سنووری کێلێ- سەردەشت، لە ئێستادا ئاڵوگۆڕی کاڵاکان لە خاڵی بەرامبەری ئەم سنوورە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی ڕێک و پێک بەڕێوە دەچێت.

شیاوی ئاماەیە ئەمڕۆ سنووری چەزابەش لە خووزستان کرایەوە.