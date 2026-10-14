  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٢٢ ٢٣:٢٠

قاڵیباف: ئەمریکا دەبێ تەمێ بکرێت

قاڵیباف: ئەمریکا دەبێ تەمێ بکرێت

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە دووهەمین ڤیدیۆ کۆنفڕانسی خۆی لەگەڵ خەڵک وتی: ئەمریکا دەبێ تەمێ بکرێت و هەڵسوکەوتی خۆی بگۆڕێت و تێبگات کە دەبێت داخوازییە ڕەواکانی گەلی ئێران قبووڵ بکات.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە دووەمین لێدوان بۆ خەڵک، جەختی لەوە کردەوە: لە بەرەکانی شەڕدا باوەڕمان بە خودا ئەوەیە کە دەبێت ئازایانە دژی دوژمنی ستەمکار بجەنگین و دانوستان بکەین بۆ ئەوەی ڕێگرییەکی بەردەوام دروست بکەین.

وتیشی: دەبێت ئەوەندە بەهێز بین کە ئەمریکا و جیهان و ناوچەکە تێبگەن کە ناتوانن بەئامانجەکانی خۆیان بگەن. ئەوە کاتێکە کە ڕێگرییەکی بەردەوام بەدەست دەهێنین و دەبێت ئەم دەسەڵاتەمان بۆ هەموو ئەکتەرەکانی ناوچەیی و جیهانی سەلماندبێت بۆ ئەوەی کەس ناوێرێت هێرشمان بکاتە سەر.
وتیشی: کاتێک دەڵێین ئێمە هەم شەڕ دەکەین و هەم دانوستان دەکەین، مەبەستمان ئەوە نییە کە شەڕێکی بێکۆتایی ئەنجام دەدەین یان بەردەوام دانوستان دەکەین؛ بەڵکوو مەبەستمان ئەوەیە کە ئێمە خەبات دەکەین بۆ ئەوەی دوژمن بێ ئومێد بکەین و ناچاری بکەین کە تەسلیم بە داواکارییە ڕەواکانی میللەتەکەمان بێت.

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی بە ئاماژەدان بە پێشنیاری ئەم دواییەی لایەنی ئەمریکا بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ وتی: سەبارەت بەو پێشنیازە کە خراوەتەڕوو، پێشتریش وتوومانە و دیسانیش دەڵێین کە سەرۆکی ئەمریکا بەڵێنی داوە و ئێستا پێشێلی کردووە و بەڵێنەکەی شکاندووە. ئەمریکا دەبێ سزا بدرێت و هەڵسوکەوتی خۆی بگۆڕێت و وا تێبگات کە دەبێت داواکاری ڕەوای نەتەوەی ئێران قبوڵ بکات.

News ID 60610

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