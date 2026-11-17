بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: لە ماوەی ٧٢ کاتژمێری ڕابردوودا، میدیاکانی لایەنگری ئیسرائیل بانگەشەی ئەوەیان کردووە کە ئێران بە ڕواڵەت پیلانی بەکارهێنانی چەکی کیمیایی لە واشنتۆن هەیە و هاوکات بنکەی مووشەکی لە ژێر بەنداوەکاندا هەیە. قسەی قۆڕ!

تکایە واز لەم پڕوپاگەندە درۆینەیە بهێنن لە شێوازی شەڕ لەگەڵ عێراق؛ بە تایبەتی کاتێک شوێنپێی ئیسرائیل بە ڕوونی لە تەواوی کارەکەدا دیارە. کەس باوەڕ بەم بانگەشانە ناکات.