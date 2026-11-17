بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە کەشوهەوای میدیایی و شەڕی دەروونی ئەمریکا و زایۆنیستی دژ بە ئێران سەبارەت بە نزیکیی بنکە مووشەکییەکانی ئێران لە بەنداوەکان یان درۆکردن سەبارەت بە بەناو “بۆمبی پیس”، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: بانگەشەی بێ بنەما کە بەنداوەکانی ئێران پەیوەستن بە بنکە مووشەکییەکانەوە، نموونەیەکی دیکەی بزووتنەوە شەیتانیەکانە بۆ دروستکردنی پڕوپاگەندە و ئاسایش بیانوویەک بۆ پاساوهێنانەوە بۆ هێرشکردنە سەر ژێرخانی ژیانی وڵاتێک.
بەقایی: ئەفسانەی "بۆمبی پیس" هیچ نییە جگە لە بوار ڕەخساندن بۆ هێرشکردنە سەر ئێران
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران نووسیویەتی: گێڕانەوەی چیرۆک سەبارەت ژێرخانی سەرەکی ئێران لە بنکە مووشەکییەکان یان ئەفسانەی "بۆمبێکی پیس" هیچ نییە جگە لە کەشێکی شەیتانی بۆ پاساوهێنانەوە بۆ شەڕانگێزی و تاوان.
News ID 60837
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