بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە کەشوهەوای میدیایی و شەڕی دەروونی ئەمریکا و زایۆنیستی دژ بە ئێران سەبارەت بە نزیکیی بنکە مووشەکییەکانی ئێران لە بەنداوەکان یان درۆکردن سەبارەت بە بەناو “بۆمبی پیس”، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: بانگەشەی بێ بنەما کە بەنداوەکانی ئێران پەیوەستن بە بنکە مووشەکییەکانەوە، نموونەیەکی دیکەی بزووتنەوە شەیتانیەکانە بۆ دروستکردنی پڕوپاگەندە و ئاسایش بیانوویەک بۆ پاساوهێنانەوە بۆ هێرشکردنە سەر ژێرخانی ژیانی وڵاتێک.