وڵامی ئایەتوڵا خامنەیی بە نامەی بەیعەتی حزبوڵای لوبنان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە وەڵامی نامەی بەیعەت و دڵسۆزی ئەمینداری گشتی و تێکۆشەرانی دڵسۆز و ئازای حزبوڵا، ڕایانگەیاند: پاراستنی یەکپارچەیی لوبنان مەرجی سەرەکی ڕاگرتنی شەڕی ئێران و ئەمریکای داگیرکارە.

وتیشیان: ئێستا کە حیزبوڵڵای لوبنان وەک پێشەنگی گرووپە جیهادییەکان وەک قەڵغانێکی تۆکمە لە بەرامبەر هێرشی بێوچانی ڕژێمی زایۆنیستی و لایەنگرانی وەستاوە، ئەم کۆڵنەدانانە بۆتە پەیامێکی ئیلهامبەخش بۆ گەلانی ئازادی جیهان بۆ ڕزگاربوون لە ستەم و ستەمکاریی ئیستکباری جیهانی و دەستوژەیوەندەکانی.

زیادیشیان کرد: بێ گومان بەشێکی بەرچاو لەم دەسکەوتە گەورەیە بۆ سەبر و ڕەوشت و فیداکاری و هاوڕێیەتی خەڵکی لوبنان و بەتایبەتی ناوچەی باشوور بووە.

بە ئاماژەدان بە ڕۆڵی پێشەنگانەی حیزبوڵڵا لە لوبنان لە بەرەنگاربوونەوەی دوژمنی زایۆنی و ئیلهامبەخشی بۆ گەلانی ئازادی جیهان لە ڕزگارکردنی خۆیان لە چەوساندنەوەی ئیستکباری جیهانی، جەختیان لە درێژەدان بە سیاسەتی ستراتیژی ئێران لە بەرگریکردن لە موجاهیدینی لوبنان کردەوە و ئاماژەیان بەوە کرد: کۆماری ئیسلامی ئێران پاراستنی یەکپارچەیی خاکی لوبنان و بە تەواوی و بە تەواوی و بێ مەرج نەهێشتنی دەستدرێژی ڕژێمی زایۆنی مەرجی یەکەمی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بوو بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی سەپێنراو لەگەڵ ئەمریکای دەستدرێژکار.