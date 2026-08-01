  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ١٠ ١٢:١٠

فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا: هەر وڵاتێک بێتە قەڵغانی ئەمریکا دەیسووتێنین

فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا: هەر وڵاتێک بێتە قەڵغانی ئەمریکا دەیسووتێنین

فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا ڕایگەیاند: ئەمریکا بە خێرایی زیاتر لە شەڕی ناوچەکەدا ڕێگای هەڵساندنی ئاگری بەرفراوانی گرتۆنەبەر.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
لە شەڕی ئەم دواییە لە دژی ئێرانی ئیسلامی، ئەمریکای تاوانبار سەلماندی کە لە ڕێگای گەیشتن بە ئامانج و ئامانجە خراپەکانیدا، خۆی لە هیچ خراپە و کاولکارییەک لە دژی بەرژەوەندی و سەرچاوەکانی موسڵمانان بەدوور ناگرێت.
وڵاتانی موسڵمانی ناوچەکە دەبێ بزانن کە ئەمریکا بە کەڵک وەرگرتن لە سەرمایە و سەروەت و سامان و ژێرخانی سەرەکی و سەرچاوە ستراتێژییەکانیان، وەک قەڵغانێکی بەرگری بۆ سوپای کۆنی خۆی بەکاریان دەهێنێت و لە هەمان کاتدا ماشێنی شەڕ و ئاسایشی ڕژێمی زایۆنیستی منداڵکوژ و تیرۆریستی بەهێزتر دەکات.
کۆماری ئیسلامیی ئێران و ڕۆڵە ئازا و قارەمانەکانی نەتەوە لە هێزە چەکدارەکان و بەرەی خۆڕاگریدا سەلماندیان کە هاوسەنگی هێز لە ناوچەکەدا چیتر پەیڕەوی لە پێشوو ناکات.

وڵاتانی موسڵمان دەبێ بە دووربینییەوە چاودێری تاوانەکانی ئەمریکا بکەن و بە هاوکاری و هاوڕێیەتی خۆیان لەگەڵ ئەمریکادا بچنەوە؛ ئەگەرنا هەر وڵاتێک خۆی وەک قەڵغانێکی بەرگری بۆ ئەمریکای تاوانبار و دەستدرێژکار دابنێت، لە ئاگری شەڕدا دەسوتێت.

News ID 60107

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