فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا: هەر وڵاتێک بێتە قەڵغانی ئەمریکا دەیسووتێنین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لە شەڕی ئەم دواییە لە دژی ئێرانی ئیسلامی، ئەمریکای تاوانبار سەلماندی کە لە ڕێگای گەیشتن بە ئامانج و ئامانجە خراپەکانیدا، خۆی لە هیچ خراپە و کاولکارییەک لە دژی بەرژەوەندی و سەرچاوەکانی موسڵمانان بەدوور ناگرێت.

وڵاتانی موسڵمانی ناوچەکە دەبێ بزانن کە ئەمریکا بە کەڵک وەرگرتن لە سەرمایە و سەروەت و سامان و ژێرخانی سەرەکی و سەرچاوە ستراتێژییەکانیان، وەک قەڵغانێکی بەرگری بۆ سوپای کۆنی خۆی بەکاریان دەهێنێت و لە هەمان کاتدا ماشێنی شەڕ و ئاسایشی ڕژێمی زایۆنیستی منداڵکوژ و تیرۆریستی بەهێزتر دەکات.

کۆماری ئیسلامیی ئێران و ڕۆڵە ئازا و قارەمانەکانی نەتەوە لە هێزە چەکدارەکان و بەرەی خۆڕاگریدا سەلماندیان کە هاوسەنگی هێز لە ناوچەکەدا چیتر پەیڕەوی لە پێشوو ناکات.

وڵاتانی موسڵمان دەبێ بە دووربینییەوە چاودێری تاوانەکانی ئەمریکا بکەن و بە هاوکاری و هاوڕێیەتی خۆیان لەگەڵ ئەمریکادا بچنەوە؛ ئەگەرنا هەر وڵاتێک خۆی وەک قەڵغانێکی بەرگری بۆ ئەمریکای تاوانبار و دەستدرێژکار دابنێت، لە ئاگری شەڕدا دەسوتێت.