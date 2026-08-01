ئەمریکا بۆمبی یەک تۆنی لە گەڕەکێکی نیشتەجێ بوونی باشووری ئێران دا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز بڵاوی کردەوە، بە پشتبەستن بە لێکدانەوەی گرتە ڤیدیۆییەکان، وێنەکان و وێنەی مانگی دەستکرد، شارەزایانی بواری چەک و پەیامنێرانی ڕۆژنامەکە، بەرەبەیانی ڕۆژی پێنجشەممە، ئەمریکا بە بۆمبێکی زۆر بەهێز ماڵێکی ئاسایی لە دوورگەی قەشمی ئێرانی کردە ئامانج. کاربەدەستانی ئێران ڕایانگەیاند کە لە هێرشەکەدا ژن و مێردێک و کوڕە دوو ساڵانەکەیان شەهید بوون و دوو منداڵی دیکەی ئەو بنەماڵەیە بە زیندوویی لە ژێر داروپەردووەکە ڕاکێشراون.

بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە قەبارەی ئەو چاڵەی بە هۆی داکەوتنی ئەو بۆمبە دروستکراوە و ئەو پارچە تەقەمەنیانەی کە ماونەتەوە، ئاماژەن بۆ ئەوەی کە ئەو چەکە بەکارهاتووە پێدەچێت بۆمبێکی مارک ٨٤ بووبێت کە کێشی دوو هەزار پاوند (نزیکەی یەک تۆن) ە، کە بە یەکێک لە گەورەترین بۆمبەکان دادەنرێت کە سوپای ئەمریکا بەکاریدەهێنێت. هەروەها شوێن و کاتی هێرشەکە هاوتایە لەگەڵ ئەو ناوچانەی کە هێزەکانی ئەمریکا تێیدا چالاکییان دەکرد.

بەڵگەکان پرسیار دەوروژێنن سەبارەت بە ئامانجی هێرشەکە و بۆچی ئەو جۆرە تەقەمەنی قورسە بەکارهێنراوە.

هێرشەکە گەڕەکێکی پڕ حەشیمەتی دانیشتووانی دوورگەی قشم لە باشووری ئێرانی کردە ئامانج. ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز هیچ بەڵگەیەکی لەسەر بنکەیەکی سەربازی لە نزیک ماڵی خێزانەکە نەدۆزیەوە و هیچ ڕاپۆرتێکی لەبارەی قوربانییە سەربازییەکانی هێرشەکەوە نەدۆزیەوە.

بەرپرسانی ئێران ڕایانگەیاند، نزیکەی 20 خێزان به هۆی هێرشەکەوه ئاواره بوون و ئەو وێنانەی بڵاوکراونەتەوه ، پاشماوە و زیان به ئۆتۆمبێلەکان به دووری زیاتر له 60 مەتر له شوێنی تەقینەوەکەوە دیارە.

هەروەها شیکاری وێنەی هەمان شەپۆلی هێرشەکان دەریخستووە کە دوو کۆگا لە دەرەوەی شارەکە وێران بوون.

فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا ڕایگەیاند، بەدواداچوون بۆ ڕاپۆرتەکانی قوربانیی هاووڵاتیانی مەدەنی دەکەن بەڵام وەڵامی پرسیارەکانی سەبارەت بە ئامانجەکە و جۆری تەقەمەنی بەکارهێنراو و ڕێوشوێنەکانی پاراستنی هاووڵاتیانی مەدەنی نەداوەتەوە.

ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز، بە بەراوردکردنی وێنە تۆمارکراوەکانی شایەتحاڵان و میدیاکان، لەگەڵ وێنەی مانگی دەستکرد، شوێنی وردی هێرشەکە و چاڵی تەقینەوەکەی دیاریکرد.

ئەم هێرشە کە لە گەڕەکی چاه تێنگۆی شاری قشم ئەنجامدراوە، هەروەها چەندین بینای وێران کرد و چاڵێکی بە لانی کەمەوە ٩ مەتر پانی بەجێهێشت.

ترێڤەر بۆڵ، شارەزای پێشووی فڕێدانی تەقەمەنی سوپای ئەمریکا و شرۆڤەکاری لە خزمەتگوزاری توێژینەوەی چەک، وتی: قەبارەی چاڵەکە و توندی وێرانبوونی بیناکان هاوتەریبە لەگەڵ بەکارهێنانی بۆمبێکی مارک ٨٤ کە کێشی ٢٠٠٠ پاوندە، کە دەتوانرێت بە سیستەمی ڕێنمایی JDAM تەیار بکرێت.

فرێدریک گرۆس، ڕاوێژکاری تەقەمەنی فەرەنسی کە پێداچوونەوەی بە هەمان وێنەکاندا کردووە، هەروەها ڕایگەیاندووە، ڕچاڵەکە لەگەڵ تەقینەوەی بۆمبێکی ئاسمانی مارک ٨٤ کە کێشی ٢٠٠٠ پاوندە، یەکدەگرێتەوە. وا دیارە بۆمبەکە دوای چوونە ناو زەوی و ژێر ڕووی زەوی تەقیوەتەوە.

بەپێی بەیاننامەیەکی فەرمانگەی سەربازی ئەمریکا کە تەقەمەنیەکانی پنتاگۆن بەڕێوەدەبات، بۆمبی بەم قەبارەیە بە شێوەیەکی گشتی بۆ بە ئامانجگرتنی بینا و هێڵی ئاسن و ڕێڕەوی پەیوەندییەکان بەکاردەهێنرێت. شارەزایان دەڵێن بەکارهێنانی ئەم جۆرە چەک لە ناوچە چڕە دانیشتووانە دەتوانێت زیانی زۆر بە خەڵکی سڤیل بگەیەنێت.