دانوستانی دوو ڕۆژەی تاران ئەرێنی بوو؛ هاتوچوو لە گەرووی هورمۆز نەگۆڕاوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسان سەبارەت بە دانوستانەکانی ئێران و عومان سەبارەت بە گەرووی هورمز، وتی: ڕۆژانی هەینی و شەممە، چەندین خولی وتووێژ لە نێوان ئێران و عومان لە ئاستی جێگری وەزیرانی دەرەوە لە تاران بەڕێوە چوو، لەو ماوەیەدا هەردوولا بیروڕایان لەبارەی بنەما هاوبەشەکان و میکانیزمی ئۆپەراسیۆن بۆ بەڕێوەبردنی هاتوچۆی سەلامەتی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز ئاڵوگۆڕ کرد بە ڕێزگرتن لە مافە سەروەرییەکانی دوو دەوڵەتی کەنار دەریا.

بەقایی جەختی لەوە کردەوە کە ئەم وتووێژانە بەسوود بوون و پێشکەوتن بەدیهاتووە.

ڕاشیگەیاند: ئێوارەی ڕۆژی شەممە شاندی عومان تارانیان بەجێهێشت، بەڵام ڕاوێژکاری تەکنیکی و سیاسی نێوان هەردوولا بەردەوامە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە هەروەها لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە دۆخی ئێستای گەرووی هورمز وتی: هیچ گۆڕانکارییەک لە دۆخی هاتوچۆی گەرووی هورمزدا ڕووینەداوە.