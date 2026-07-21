  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٣٠ ١١:٠٨

ئێران ژێرخانی کۆمپانیای ئامازۆنی ئەمریکای تێکشکاند

ئێران ژێرخانی کۆمپانیای ئامازۆنی ئەمریکای تێکشکاند

بەشی پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەی ژمارە 39 دا هێرشی مووشەکی بۆ سەر ژێرخانی ناوەندی داتاکانی کۆمپانیای ئەمازۆنی ئەمریکی لە بەحرەین ڕاگەیاند.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شەڕڤانانی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بە پشتبەستن بە خودای گەورە ، درێژەیان بە شەپۆلی بیست و چوارەمی ئۆپەراسیۆنی نەسری دوو دا و لە وەڵامی دەستدرێژی و هێرشی دوێنێی سوپای ئەمریکای منداڵکوژ بۆ سەر د بینایەکی ئەتۆمی لە دارخوین، بە چەندین کروز هێرشیان کردە سەر ژێرخانی ناوەندی داتاکانی کۆمپانیای ئەمازۆنی ئەمریکی لە بەحرەین و لەناویان برد .

لەو بەیاننامەیەدا جەختی لەسەر ئەوە کردەوە: “ڕاپۆرتە تەواوکەرەکانی ئەم ئۆپراسیۆنە سزابەخشە دژ بە ڕۆڵە پەرۆشەکانی نەتەوەی ئێران دەخرێنە بەرچاوی نەتەوەی ئێران”.

News ID 60023

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