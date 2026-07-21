شەوی تاڵی ئەمریکا لە ناوچەکە؛ سیستەمەکانی پاتریۆت و هیمارس خاپوور کران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ (سێشەممە)، تێکهەڵچوونی توند و ڕاستەوخۆ لە نێوان هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و سوپای شەڕانگێزی ئەمریکا لە کەنداوی فارس، کوێت و بەحرەین ڕوویدا.

دوابەدوای جموجۆڵەکانی ئەمریکا و دەنگی چەند تەقینەوەیەک کە لە ناوچەکانی بەندەر عەباس، چابەهار و دینار-کوه-ئاودانان بیستراوە (کە بە گوتەی دەسەڵاتدارانی پارێزگاکە هیچ زیانێکی گیانی و زیانێکی بە ژێرخانی نەگەیاندووە)، ئەرتەش و سپای پاسداران، لە ئۆپەراسیۆنی هاوبەش و هەماهەنگدا، پێگە هەستیارەکان، سیستەمی بەرگری پاتریۆت، ڕاداری دوور مەودا و هێلانەکانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی دوژمن بە هێرشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کردە ئامانج.

وردەکاری مەیدانی: لە گەمارۆی تەواوەتی گەرووی هورمزەوە تا دانپێدانانی پێنتاگۆن

هەواڵی گەیشتوو بە پەیامنێرانی مێهر دەریدەخات کە لە میانەی ئەو تێکهەڵچوونانەدا دوو کەشتیی نەوتهەڵگری سەرپێچیکار کە هەوڵیان دەدا بە شێوەیەکی نایاسایی بە ڕێگای ناپارێزراوی باشووری گەرووی هورمزدا تێپەڕن، ئاگریان گرتووە و ڕاگیراون. سوپای پاسداران جەختی لەوە کردووەتەوە، تا ئەو کاتەی ئەمریکا بەردەوام بێت لە کارە خراپەکانی، گەرووی هورمز بە تەواوی داخراو دەبێت.

لە لایەکی دیکەوە کردەوەکانی بەرەی چەوسێنەری ئاماژەیە بۆ قەبارەی قورسی ئەو زیانانەی کە بە هێزەکانی ئەمریکا گەیاندووە:

دانپێدانانی پنتاگۆن: وتەبێژی پنتاگۆن بە فەرمی پشتڕاستی کردەوە کە لە ٧ی تەمموزەوە نزیکەی ١٠ ئەندامی هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا بە پلەی جیاواز بریندار بوون.

ئاگاداری جیهانی واشنتۆن: وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا هۆشدارییەکی ئەمنی جیهانی بۆ هاووڵاتیانی خۆی دەرکرد بەهۆی پەرەسەندنی گرژییەکان.

ڕاگەیاندنی کۆتایی هێرشەکان: سێنتکۆم بانگەشەی ئەوەی کرد کە کۆتایی بە خولێکی دیکەی هێرشەکانی دژی ئێران هێناوە.

ستراتیژی “بەرگری نەکردن” و کوێرکردنی تۆڕی CENTCOM

پێداچوونەوەیەک بە ڕەهەندە تەکنیکی و ئۆپەراسیۆنییەکانی هێرشەکانی بەیانی ئەمڕۆ، ئاماژەیە بۆ جێبەجێکردنی دوکتورینێکی سەربازی ورد و قۆناغبەندی لەلایەن هێزە چەکدارەکانی ئێرانەوە:

هەڵوەشاندنەوەی چینەکانی بەرگری ئاسمانی (چاوی دوژمن کوێر دەکات): بە ئامانجگرتنی ڕاداری مەودای دووری FPS-117، سیستەمی وەرگرتنی مانگی دەستکرد، ڕاداری ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە و سیستەمی مووشەکی پاتریۆت لە بنکەکانی موحەڕەق و ڕیفا لە بەحرەین و بنکەکانی ئەحمەد ئەلجابر و عەلی ئەلسەلم لە کوەیت، تەواوی تۆڕی سیخوڕی دوژمنی بە توندی تێکداوە .

سنووردارکردنی تواناکانی هێرشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان: لەناوبردنی سیستەمی مووشەکی مۆبایلی HIMARS لە بنکەی عاریفجان لە کوێت لەلایەن هێزە زەمینیەکانی سوپا و بەئامانجگرتنی هەنگاری فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی MQ-9 توانای وەڵامدانەوەی خێرای ئەمریکای زۆر کەمکردووەتەوە.

لاوازی بنکە گەورەکان: بە ئامانجگرتنی بنکەی عاریفجان (بارەگای هێزی زەمینی ئەمریکا) و کەمپی ئەلعەدری (ماڵی هەلیکۆپتەرەکانی ئەپاچی و بلاک هۆک) دەریخست کە هیچ قەڵایەک بۆ دوژمن لە ناوچەی ئارامدا نییە.