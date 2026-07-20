پزشکیان: هیچ دەسەڵاتێک لە جیهاندا ناتوانێت گەلی ئێران بوەستێنێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆک کۆماری ئێران بە ئاماژە بە مەرجە تایبەتەکانی وڵات زیادی کرد: ئەمڕۆ دوژمنان بە هەموو توانایانەوە هەوڵی وەستاندنی پێشکەوتنی نەتەوەی ئێران دەدەن، بەڵام ئەگەر ئیرادەی نەتەوەیی پێک بێت، هیچ دەسەڵاتێک ناتوانێت ئەم نەتەوەیە بوەستێنێت.
پزشکیان جەختی لەوە کردەوە: پێویستە هەموومان بە کەرامەت و دەسەڵات و شانازییەوە هەوڵبدەین وڵات لە دۆخی ئێستادا ڕابەرایەتی بکەین و هەرگیز قبووڵی نەکەین کە ئێران لە ڕێگای پێشکەوتنی جیهانی لە دواوە بێت. ئەگەر ئەم نیگەرانییە ببێتە بیروباوەڕێکی گشتی، ئەوا لە دوای ئەوەشدا چارەسەر بۆ بەدەستهێنانی دروست دەبێت.
سەرۆک کۆماری ئێران وتی: ئەگەر ئیرادەی نەتەوەیی پێک بێت، هیچ دەسەڵاتێک ناتوانێت ڕێگری لە نەتەوەی ئێران بکات.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆک کۆماری ئێران بە ئاماژە بە مەرجە تایبەتەکانی وڵات زیادی کرد: ئەمڕۆ دوژمنان بە هەموو توانایانەوە هەوڵی وەستاندنی پێشکەوتنی نەتەوەی ئێران دەدەن، بەڵام ئەگەر ئیرادەی نەتەوەیی پێک بێت، هیچ دەسەڵاتێک ناتوانێت ئەم نەتەوەیە بوەستێنێت.
News ID 60017
Your Comment