پزشکیان: هیچ دەسەڵاتێک لە جیهاندا ناتوانێت گەلی ئێران بوەستێنێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆک کۆماری ئێران بە ئاماژە بە مەرجە تایبەتەکانی وڵات زیادی کرد: ئەمڕۆ دوژمنان بە هەموو توانایانەوە هەوڵی وەستاندنی پێشکەوتنی نەتەوەی ئێران دەدەن، بەڵام ئەگەر ئیرادەی نەتەوەیی پێک بێت، هیچ دەسەڵاتێک ناتوانێت ئەم نەتەوەیە بوەستێنێت.

پزشکیان جەختی لەوە کردەوە: پێویستە هەموومان بە کەرامەت و دەسەڵات و شانازییەوە هەوڵبدەین وڵات لە دۆخی ئێستادا ڕابەرایەتی بکەین و هەرگیز قبووڵی نەکەین کە ئێران لە ڕێگای پێشکەوتنی جیهانی لە دواوە بێت. ئەگەر ئەم نیگەرانییە ببێتە بیروباوەڕێکی گشتی، ئەوا لە دوای ئەوەشدا چارەسەر بۆ بەدەستهێنانی دروست دەبێت.