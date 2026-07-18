سوپای پاسداران بۆ خەڵکی ئوردۆن: خوێنی کافرانی داگیرکەری ئەمریکی حەڵاڵە، وڵاتەکەتان پاک بکەنەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شەڕڤانانی ئازای هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران ئەمڕۆ و شەوی ڕابردوو لە شەپۆلی بیستەمی ئۆپەراسیۆنی نەسری دوودا وەڵامی خراپییەکانی دوژمنی ئەمریکایان دایەوە.

بە هێرشێکی چەقێنەر و هاوکاتی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر پەناگەی فڕۆکە شەڕکەرەکان و ڕەمپێکی گەورەی وەستانی ئۆتۆمبێل لە بنکەی ئەمریکی لە ئەلئەزراق لە ئوردن، بە تەواوی لەناوبردنی لانیکەم دوو فڕۆکەی جەنگی و سێ فڕۆکەی ئەمریکی و زیانێکی گەورە بە هەندێکیان گەیاندووە.

ئێستا نۆرەی ئێوەیە کە ڕۆڵی خۆتان ببینن، گەلی بەڕێز و سەربازە بە پەرۆشەکانی ئوردن. بە پێی فەتوای هەموو زانایانی ئیسلامی لە هەموو ئایین و مەزهەبەکان، ئەو سەربازە کافرانەی کە خاکی ئیسلامی داگیر دەکەن، خوێنیان حەڵاڵە.

ئێستا سوپای خوێنڕێژی ئەمریکا کە بکوژی سەدان هەزار موسڵمانە لە ئەفغانستان و سەدان هەزار موسڵمان لە عێراق و هەزاران موسڵمان لە ئێران و یەمەن و لوبنان و لیبیا و سودان و فلیپین و فەلەستینە لەبەردەستتاندایە و ئەرکی ئایینی و مرۆیی ئێوەش ئەوەیە کە بە هەر شێوەیەک بێت لەناویان ببەن و خاکی پیرۆزی ئوردن لە بکوژەکانی موسڵمانان پاک بکەنەوە.