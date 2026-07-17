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AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٢٦ ١٢:٠٧

ئێران چەند فڕۆکەی سووتەمەنیبەر و شەڕکەری ئەمریکایی کردە ئامانجی مووشەک

ئێران چەند فڕۆکەی سووتەمەنیبەر و شەڕکەری ئەمریکایی کردە ئامانجی مووشەک

سوپای پاسداران لەناوبردنی چەندین فڕۆکەی سووتەمەنیبەر و فڕۆکەی جەنگی ئەمریکی بە مووشەکی بالیستی و چەندین فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سوپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە چەندین فڕۆکەی سووتەمەنیبەر و فڕۆکەی شەڕکەری ئەمریکی بە مووشەکی بالیستیک و چەندین فڕۆکەی بێفڕۆکەوان تێکشکاندووە.

جەنگاوەرانی ئیسلام لە شەپۆلی ١٤ی ئۆپەراسیۆنی نەسری ٢ بە ناوی کۆد موبارەک یان ساحیب الزەمان (صلی الله علیه وسلم) لە دوو قۆناغی هێرشەکەدا بە چەند مووشەکێکی بالیستیکی و چەندین فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، فڕۆکە جەنگییەکان و سووتەمەنیبەرە ئەمریکییەکان کە لە ئوردن جێگیر بوون، کردە ئامانج.

ئەمەش بووە هۆی لەناوبردنی چەندین تانکەر و فڕۆکەی جەنگی ئەمریکی و زیانی زۆریان بە بەشێکی زۆری تریان.

News ID 59986

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