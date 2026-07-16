بەقایی: بێ دوو دڵی هەر هێرشێک بۆ سەر ئێران وڵامی چەقێنەر دەبێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ تۆڕی ئەلمەسیرە وتی: هێزە چەکدارەکانمان بۆ هەر سیناریۆیەک ئامادەن و ئەمە شتێکە کە لە مەیدانەکەدا سەلماندوومانە.

لە درێژەی چاوپێکەوتنەکەیدا لەگەڵ ئەلمەسیرە، بەقایی زیادی کرد: هێزە چەکدارەکانی ئێران پشتیوانی لە ڕێگای دیپلۆماسی دەکەن، بەڵام میللەت بەستراو نییە و بە هەموو هێزێکەوە بەرگری لە وڵات دەکات.

هۆشداریشیدا: هەر هێرشێک بۆ سەر ئێران لەگەڵ وەڵامێکی یەکلاکەرەوە و ڕاستەوخۆ بەرەوڕوو دەبێتەوە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە هەروەها وتی: سەبارەت بە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن، ئێمە هەر لەسەرەتاوە هەڵوێستەکانمان ڕاگەیاندووە، واتە پابەندبوون بە بەڵێن.