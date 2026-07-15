عەلی زەیدی دوای ئەمریکا دێتە ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی فالح ئەلزەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بەنیازە هەفتەی داهاتوو سەردانێکی فەرمی بۆ تاران بکات لە کاردانەوە بە بانگهێشتی مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران.

بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، سەردانەکە بە ئامانجی پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان بەغدا و تاران و پێداچوونەوە بە فایلە گرنگە هاوبەشەکانە.

سەرچاوە میدیاییەکانی عێراق وردەکاریی وردیان سەبارەت بە خشتەی کاتی فەرمی و ماوەی سەردانەکە ئاشکرا نەکردووە.

سەرۆک وەزیرانی عێراق لە ئێستادا لە سەردانێکی فەرمیدایە بۆ ئەمەریکا و زنجیرەیەک دیدار لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکی لەبارەی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و هاوکارییە ئەمنی و ئابوورییەکان و هەروەها کۆمەڵێک پرسی ناوچەیی و نێودەوڵەتی ئەنجام دەدات.

چاودێرانی سیاسی سەفەری ئەلزەیدی بۆ تاران ڕاستەوخۆ دوای واشنتۆن بە ئاماژەیەک بۆ هەوڵەکانی عێراق بۆ گێڕانەوەی ڕۆڵی "پردی پەیوەندی" و ڕاگرتنی هاوسەنگی لە نێوان زلهێزە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان و هەوڵدان بۆ بەڕێوەبردنی گرژییەکان یان گەیاندنی پەیامی ئەمنی لە دوای قەیرانەکانی ئەم دواییە دەزانن.